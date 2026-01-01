Postavite Redpanda Console instalacijom jednim klikom.
Developerima prilagođeno web sučelje za upravljanje Kafka i Redpanda klasterima, temama, grupama potrošača i tokovima poruka uživo.
Odaberite VPS plan za Redpanda Console
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Redpanda Console
Redpanda Console je web sučelje otvorenog koda koje je izgradila tvrtka Redpanda Data za pregled i upravljanje streaming klasterima kompatibilnim s Kafka-om. Ono izlaže teme, particije, offsete, potrošačke grupe, sheme, ACL-ove i sadržaje poruka uživo putem jednog sučelja, s ugrađenom podrškom za dekodiranje JSON, Avro, Protobuf i MessagePack formata.
Ovo postavljanje jednim klikom isporučuje Console zajedno s ugrađenim Redpanda brokerom tako da dobivate funkcionalnu Kafka-API krajnju točku, Schema Registry i Admin API u trenutku pokretanja spremnika. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u drži podatke o događajima, korisničke sadržaje i metapodatke streama u potpunosti pod vašom kontrolom bez naknada za SaaS po brokeru.
Redpanda Console ključne značajke
Preglednik poruka uživo
Strimajte zapise iz bilo koje teme u stvarnom vremenu s putovanjem kroz vrijeme, pretraživanjem i dekodiranjem po poljima za JSON, Avro i Protobuf pakete podataka.
Upravljanje temama
Stvarajte, konfigurirajte i brišite teme, uređujte postavke zadržavanja i particija te stvarajte testne poruke izravno iz preglednika.
Uvidi potrošačke grupe
Pregledajte članove grupe, kašnjenje po particiji i pomake kako biste mogli otkloniti pogreške zaglavljenih potrošača bez kopanja po CLI alatima.
Ugrađeni registar shema
Pregledajte Avro, JSON Schema i Protobuf subjekte, pregledajte povijest verzija i provjerite kompatibilnost prije promicanja promjena.
Ugrađeni Redpanda broker
Isporučuje se s potpuno konfiguriranim Redpanda brokerom koji izlaže Kafka API, Schema Registry i Admin API za trenutno testiranje.
Kafka API kompatibilan
Povežite Console s bilo kojim vanjskim Kafka, Confluent Cloud, MSK ili Redpanda klasterom tako da ga usmjerite na svoje postojeće brokere.
Zašto pokrenuti Redpanda Console na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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