Do 69% popusta za Redpanda Console

Postavite Redpanda Console instalacijom jednim klikom.

Developerima prilagođeno web sučelje za upravljanje Kafka i Redpanda klasterima, temama, grupama potrošača i tokovima poruka uživo.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Redpanda Console instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Redpanda Console

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Redpanda Console

Redpanda Console je web sučelje otvorenog koda koje je izgradila tvrtka Redpanda Data za pregled i upravljanje streaming klasterima kompatibilnim s Kafka-om. Ono izlaže teme, particije, offsete, potrošačke grupe, sheme, ACL-ove i sadržaje poruka uživo putem jednog sučelja, s ugrađenom podrškom za dekodiranje JSON, Avro, Protobuf i MessagePack formata.

Ovo postavljanje jednim klikom isporučuje Console zajedno s ugrađenim Redpanda brokerom tako da dobivate funkcionalnu Kafka-API krajnju točku, Schema Registry i Admin API u trenutku pokretanja spremnika. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u drži podatke o događajima, korisničke sadržaje i metapodatke streama u potpunosti pod vašom kontrolom bez naknada za SaaS po brokeru.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Redpanda Console ključne značajke

Preglednik poruka uživo

Strimajte zapise iz bilo koje teme u stvarnom vremenu s putovanjem kroz vrijeme, pretraživanjem i dekodiranjem po poljima za JSON, Avro i Protobuf pakete podataka.

Upravljanje temama

Stvarajte, konfigurirajte i brišite teme, uređujte postavke zadržavanja i particija te stvarajte testne poruke izravno iz preglednika.

Uvidi potrošačke grupe

Pregledajte članove grupe, kašnjenje po particiji i pomake kako biste mogli otkloniti pogreške zaglavljenih potrošača bez kopanja po CLI alatima.

Ugrađeni registar shema

Pregledajte Avro, JSON Schema i Protobuf subjekte, pregledajte povijest verzija i provjerite kompatibilnost prije promicanja promjena.

Ugrađeni Redpanda broker

Isporučuje se s potpuno konfiguriranim Redpanda brokerom koji izlaže Kafka API, Schema Registry i Admin API za trenutno testiranje.

Kafka API kompatibilan

Povežite Console s bilo kojim vanjskim Kafka, Confluent Cloud, MSK ili Redpanda klasterom tako da ga usmjerite na svoje postojeće brokere.

Zašto pokrenuti Redpanda Console na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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