Redpanda Console je web sučelje otvorenog koda koje je izgradila tvrtka Redpanda Data za pregled i upravljanje streaming klasterima kompatibilnim s Kafka-om. Ono izlaže teme, particije, offsete, potrošačke grupe, sheme, ACL-ove i sadržaje poruka uživo putem jednog sučelja, s ugrađenom podrškom za dekodiranje JSON, Avro, Protobuf i MessagePack formata.

Ovo postavljanje jednim klikom isporučuje Console zajedno s ugrađenim Redpanda brokerom tako da dobivate funkcionalnu Kafka-API krajnju točku, Schema Registry i Admin API u trenutku pokretanja spremnika. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u drži podatke o događajima, korisničke sadržaje i metapodatke streama u potpunosti pod vašom kontrolom bez naknada za SaaS po brokeru.