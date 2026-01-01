Open Notebook je samostalno hostirana, AI-izvorna platforma za bilješke koja čuva vaše pisanje, istraživanje i AI pomoć u jednom okruženju. Umjesto prebacivanja između dokumenata, sučelja za chat i razbacanih datotečnih sustava, Open Notebook stvara jedan radni prostor gdje bilješke, učitane datoteke i AI kontekst ostaju povezani — olakšavajući prelazak s grubih ideja na strukturiranu dokumentaciju bez gubitka znanja koje s vremenom stječete.

Ova implementacija uparuje Open Notebook sa SurrealDB-om za trajnu pohranu, čuvajući sve vaše bilješke i povijest AI interakcija na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Samostalno hostiranje znači da vaši podaci nikada ne prolaze kroz SaaS sustave trećih strana, i zadržavate potpunu kontrolu nad pristupom, sigurnosnim kopijama i zadržavanjem.