Do 69% popusta za Open Notebook

Postavite Open Notebook instalacijom jednim klikom.

AI-izvorno radno okruženje za znanje koje kombinira bilježenje, upravljanje dokumentima i kontekstualni AI chat u jednoj samostalno hostiranoj aplikaciji.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Open Notebook instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Open Notebook

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Open Notebook

Open Notebook je samostalno hostirana, AI-izvorna platforma za bilješke koja čuva vaše pisanje, istraživanje i AI pomoć u jednom okruženju. Umjesto prebacivanja između dokumenata, sučelja za chat i razbacanih datotečnih sustava, Open Notebook stvara jedan radni prostor gdje bilješke, učitane datoteke i AI kontekst ostaju povezani — olakšavajući prelazak s grubih ideja na strukturiranu dokumentaciju bez gubitka znanja koje s vremenom stječete.

Ova implementacija uparuje Open Notebook sa SurrealDB-om za trajnu pohranu, čuvajući sve vaše bilješke i povijest AI interakcija na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Samostalno hostiranje znači da vaši podaci nikada ne prolaze kroz SaaS sustave trećih strana, i zadržavate potpunu kontrolu nad pristupom, sigurnosnim kopijama i zadržavanjem.

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Što možete izgraditi uz {name}

Open Notebook ključne značajke

Objedinjeni AI radni prostor

Bilješke i AI chat dijele isti kontekst, tako da pomoćnik crpi informacije iz vaših stvarnih dokumenata, a ne samo iz općeg znanja.

SurrealDB backend

Namjenska instanca SurrealDB-a pruža brzu, trajnu pohranu za bilješke, prenesene datoteke i stanje baze podataka nakon ponovnih pokretanja.

Kontekstualna pomoć

Postavljajte pitanja o vlastitom materijalu i dobijte odgovore temeljene na bilješkama i dokumentima koje ste već napisali.

Privatno po dizajnu

Svi podaci ostaju na vašem VPS-u — nema SaaS sinkronizacije, nema pristupa trećih strana vašim bilješkama ili AI razgovorima.

Fleksibilno upravljanje znanjem

Prikladno za osobne istraživačke dnevnike, inženjerske priručnike, planiranje proizvoda i dugoročne baze znanja.

Zašto pokrenuti Open Notebook na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

Noel
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Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.

Omkar
Omkar

Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.

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Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.

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