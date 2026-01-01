Postavite Open Notebook instalacijom jednim klikom.
AI-izvorno radno okruženje za znanje koje kombinira bilježenje, upravljanje dokumentima i kontekstualni AI chat u jednoj samostalno hostiranoj aplikaciji.
Odaberite VPS plan za Open Notebook
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Open Notebook
Open Notebook je samostalno hostirana, AI-izvorna platforma za bilješke koja čuva vaše pisanje, istraživanje i AI pomoć u jednom okruženju. Umjesto prebacivanja između dokumenata, sučelja za chat i razbacanih datotečnih sustava, Open Notebook stvara jedan radni prostor gdje bilješke, učitane datoteke i AI kontekst ostaju povezani — olakšavajući prelazak s grubih ideja na strukturiranu dokumentaciju bez gubitka znanja koje s vremenom stječete.
Ova implementacija uparuje Open Notebook sa SurrealDB-om za trajnu pohranu, čuvajući sve vaše bilješke i povijest AI interakcija na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Samostalno hostiranje znači da vaši podaci nikada ne prolaze kroz SaaS sustave trećih strana, i zadržavate potpunu kontrolu nad pristupom, sigurnosnim kopijama i zadržavanjem.
Open Notebook ključne značajke
Objedinjeni AI radni prostor
Bilješke i AI chat dijele isti kontekst, tako da pomoćnik crpi informacije iz vaših stvarnih dokumenata, a ne samo iz općeg znanja.
SurrealDB backend
Namjenska instanca SurrealDB-a pruža brzu, trajnu pohranu za bilješke, prenesene datoteke i stanje baze podataka nakon ponovnih pokretanja.
Kontekstualna pomoć
Postavljajte pitanja o vlastitom materijalu i dobijte odgovore temeljene na bilješkama i dokumentima koje ste već napisali.
Privatno po dizajnu
Svi podaci ostaju na vašem VPS-u — nema SaaS sinkronizacije, nema pristupa trećih strana vašim bilješkama ili AI razgovorima.
Fleksibilno upravljanje znanjem
Prikladno za osobne istraživačke dnevnike, inženjerske priručnike, planiranje proizvoda i dugoročne baze znanja.
Zašto pokrenuti Open Notebook na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.