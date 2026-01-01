Uptrace je platforma otvorenog koda za nadzor performansi aplikacija (APM) koja objedinjuje distribuirane tragove, metrike i zapise iz aplikacija instrumentiranih OpenTelemetryjem u jedinstvenom sučelju. Izgrađena na ClickHouseu za pohranu telemetrije visokog protoka i PostgreSQLu za metapodatke, pruža mogućnosti promatranja (observability) Datadoga i New Relica bez naknada za licenciranje po hostu ili briga o rezidenciji podataka.

Samostalno hostiranje Uptracea na vašem VPS-u čuva sve telemetrijske podatke na vašoj vlastitoj infrastrukturi bez cijena po rasponu (span) ili po zapisu (log). Bilo koja aplikacija instrumentirana OpenTelemetry SDK-ovima — uključujući Go, Python, Node.js, Java, .NET i više — može slati podatke izravno putem OTLP-a bez dodatne konfiguracije.