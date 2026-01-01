Postavite Uptrace jednostavnom instalacijom jednim klikom.
APM platforma otvorenog koda za distribuirane tragove, metrike i logove, izvorno izgrađena na OpenTelemetryju.
Odaberite VPS plan za Uptrace
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Uptrace
Uptrace je platforma otvorenog koda za nadzor performansi aplikacija (APM) koja objedinjuje distribuirane tragove, metrike i zapise iz aplikacija instrumentiranih OpenTelemetryjem u jedinstvenom sučelju. Izgrađena na ClickHouseu za pohranu telemetrije visokog protoka i PostgreSQLu za metapodatke, pruža mogućnosti promatranja (observability) Datadoga i New Relica bez naknada za licenciranje po hostu ili briga o rezidenciji podataka.
Samostalno hostiranje Uptracea na vašem VPS-u čuva sve telemetrijske podatke na vašoj vlastitoj infrastrukturi bez cijena po rasponu (span) ili po zapisu (log). Bilo koja aplikacija instrumentirana OpenTelemetry SDK-ovima — uključujući Go, Python, Node.js, Java, .NET i više — može slati podatke izravno putem OTLP-a bez dodatne konfiguracije.
Uptrace ključne značajke
Distribuirano praćenje
Vizualizirajte tokove zahtjeva preko mikrousluga s potpunim detaljima raspona, plamenim grafovima i mapama ovisnosti usluga za precizno određivanje uskih grla latencije.
Pokazatelji i nadzorne ploče
PromQL-kompatibilni mehanizam za metrike s 50+ unaprijed izrađenih nadzornih ploča za popularne okvire, baze podataka i infrastrukturne komponente.
Centralizirano pretraživanje zapisnika
Unesite i pretražujte po cijelom tekstu strukturirane logove uz korelirane tragove i metrike u jedinstvenom sučelju za upite.
Upozorenja i obavijesti
Postavite upozorenja temeljena na pragovima ili anomalijama s usmjeravanjem na e-poštu, Slack, PagerDuty ili prilagođene webhook krajnje točke.
OTLP-izvorna ingestija
Prihvatite telemetriju s bilo kojeg OpenTelemetry SDK-a putem gRPC-a ili HTTP-a bez prilagođenih adaptera, kolektora ili vlasničkih agenata.
Zašto pokrenuti Uptrace na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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