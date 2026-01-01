Postavite Ollamu instalacijom jednim klikom.
Pokrenite velike jezične modele otvorenog koda na vlastitom VPS-u bez troškova API-ja i uz potpunu privatnost podataka.
Odaberite VPS plan za Ollama
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Ollama
Ollama je vodeći open-source okvir za lokalno pokretanje velikih jezičnih modela, podržavajući Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek i 100+ drugih bez ovisnosti o oblaku. Automatski obrađuje kvantizaciju modela, GPU ubrzanje i upravljanje memorijom, izlažući REST API koji je kompatibilan s OpenAI formatom tako da postojeći alati i integracije rade bez izmjena.
Samostalno hostiranje Ollame na vašem VPS-u eliminira troškove po tokenu, uklanja ograničenja brzine i osigurava da svaki upit i odgovor ostane na vašoj vlastitoj infrastrukturi. To je idealan backend za timove koji grade aplikacije pokretane umjetnom inteligencijom ili za svakoga tko treba privatno, uvijek dostupno zaključivanje jezičnog modela.
Ollama ključne značajke
100+ otvoreni modeli
Povucite i pokrenite Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1 i desetke drugih jednom naredbom.
OpenAI-kompatibilan API
Ugradivi REST API omogućuje postojećim alatima, SDK-ovima i integracijama povezivanje s Ollamom bez izmjena koda.
GPU ubrzanje
Automatska podrška za NVIDIA CUDA i Apple Metal značajno ubrzava zaključivanje u usporedbi s postavkama samo s CPU-om.
Multimodalna podrška
Pokrenite vizualne modele poput LLaVA-e za obradu slika i teksta u istom razgovoru.
Prilagođene datoteke modela
Izradite prilagođene modele sa sistemskim upitima, postavkama temperature i prilagođenim parametrima koristeći Modelfiles.
Zašto pokrenuti Ollama na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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