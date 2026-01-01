Ollama je vodeći open-source okvir za lokalno pokretanje velikih jezičnih modela, podržavajući Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek i 100+ drugih bez ovisnosti o oblaku. Automatski obrađuje kvantizaciju modela, GPU ubrzanje i upravljanje memorijom, izlažući REST API koji je kompatibilan s OpenAI formatom tako da postojeći alati i integracije rade bez izmjena.

Samostalno hostiranje Ollame na vašem VPS-u eliminira troškove po tokenu, uklanja ograničenja brzine i osigurava da svaki upit i odgovor ostane na vašoj vlastitoj infrastrukturi. To je idealan backend za timove koji grade aplikacije pokretane umjetnom inteligencijom ili za svakoga tko treba privatno, uvijek dostupno zaključivanje jezičnog modela.