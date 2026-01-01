JobOps primjenjuje DevOps načela na traženje posla. Pretražuje LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna i 10+ drugih portala za posao s jednog zaslona, ocjenjuje svaki rezultat prema vašem profilu, generira CV prilagođen ulozi i prati svaku prijavu na jednom mjestu. Namjerno ne primjenjuje automatsko prijavljivanje — regruteri mogu otkriti automatizirane prijave, tako da vam JobOps pruža brzinu bez žrtvovanja kvalitete.

Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u drži vaš CV, povijest pretraživanja, Gmail tokene za praćenje i ključeve AI pružatelja pod vašom potpunom kontrolom umjesto unutar SaaS-a treće strane. Cjevovod pohranjuje sve podatke lokalno u SQLite zajedno s generiranim PDF-ovima, tako da potpuni zapis svakog pretraživanja i prijave ostaje na infrastrukturi koju posjedujete.