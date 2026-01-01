Implementirajte JobOps instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran sustav za traženje posla koji pretražuje oglasnike, prilagođava životopise, ocjenjuje podudarnost i prati svaku prijavu s jedne nadzorne ploče.
Odaberite VPS plan za JobOps
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz JobOps
JobOps primjenjuje DevOps načela na traženje posla. Pretražuje LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna i 10+ drugih portala za posao s jednog zaslona, ocjenjuje svaki rezultat prema vašem profilu, generira CV prilagođen ulozi i prati svaku prijavu na jednom mjestu. Namjerno ne primjenjuje automatsko prijavljivanje — regruteri mogu otkriti automatizirane prijave, tako da vam JobOps pruža brzinu bez žrtvovanja kvalitete.
Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u drži vaš CV, povijest pretraživanja, Gmail tokene za praćenje i ključeve AI pružatelja pod vašom potpunom kontrolom umjesto unutar SaaS-a treće strane. Cjevovod pohranjuje sve podatke lokalno u SQLite zajedno s generiranim PDF-ovima, tako da potpuni zapis svakog pretraživanja i prijave ostaje na infrastrukturi koju posjedujete.
JobOps ključne značajke
Pretraživanje više ploča
Pretražite 10+ portala za posao uključujući LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe i Seek s jednog sučelja za pretraživanje.
AI bodovanje usklađenosti
Ocijenite svaki posao od 0 do 100 prema svom profilu kako biste se usredotočili samo na uloge za koje se isplati prijaviti umjesto da ručno razvrstavate stotine.
Prilagođena izrada životopisa
Prepišite svoj životopis za svaku ulogu automatski, izvezite u dotjerani PDF lokalno ili putem integracije s Reactive Resumeom.
Gmail pristigla pošta za praćenje
Povežite Gmail i automatski otkrijte pozivnice za intervjue, ponude i odbijenice za ažuriranje statusa prijave bez proračunskih tablica.
Donesite svoju umjetnu inteligenciju
Uključite OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex ili bilo koju krajnju točku kompatibilnu s OpenAI-jem, kao što su Ollama ili LM Studio.
Provjere sponzorstva vize
Provjerite status sponzorstva UK vize na oglasima i prikažite samo pozicije koje odgovaraju vašim zahtjevima za radnu dozvolu.
Zašto pokrenuti JobOps na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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Anki Sync Server Enhanced
Samostalno hostiran Anki poslužitelj za sinkronizaciju s podrškom za više korisnika, sigurnosnim kopijama i web nadzornom pločom