Postavite Node-RED instalacijom jednim klikom.
Nisko-kodni alat za vizualno programiranje za povezivanje IoT uređaja, API-ja i online usluga.
Odaberite VPS plan za Node-RED
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Node-RED
Node-RED je vizualni programski alat temeljen na tokovima, izgrađen na Node.js-u, koji vam omogućuje povezivanje hardvera, API-ja i online usluga koristeći uređivač povuci-i-ispusti temeljen na pregledniku. Izvorno razvijen od strane IBM-a, a sada ga održava OpenJS Foundation, pojednostavljuje izgradnju automatiziranih radnih tokova bez pisanja složenog koda — povežite čvorove na platnu i implementirajte ih u nekoliko sekundi.
Samostalno hostiranje Node-RED-a na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim tokovima i osjetljivim podacima koje obrađuju, bez ograničenja korištenja, bez usporavanja brzine i bez ovisnosti o cloud platformi. Bilo da automatizirate IoT senzore, integrirate poslovne usluge ili orkestrirate API cjevovode, Node-RED pruža fleksibilno, proširivo runtime okruženje koje radi gdje god vam je potrebno.
Node-RED ključne značajke
Vizualni uređivač toka
Uređivač s funkcijom povlačenja i ispuštanja temeljen na pregledniku omogućuje vam izgradnju i implementaciju složenih integracija bez pisanja koda, čineći automatizaciju dostupnom svima.
4.000+ čvorova zajednice
Instalirajte čvorove za MQTT, HTTP, baze podataka, cloud API-je i stotine drugih usluga izravno iz ugrađenog upravitelja palete.
IoT i MQTT nativno
Vrhunska podrška za MQTT, Modbus i druge IoT protokole čini Node-RED standardnom platformom za pametne domove i industrijsku automatizaciju.
JavaScript funkcijski čvorovi
Pišite prilagođeni JavaScript unutar tokova za rukovanje složenim transformacijama podataka i poslovnom logikom bez napuštanja vizualnog uređivača.
Dijeljenje toka i knjižnica
Izvezite tokove kao JSON i uvezite unaprijed izgrađene tokove iz biblioteke zajednice Node-RED kako biste odmah započeli s uobičajenim integracijama.
Zašto pokrenuti Node-RED na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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