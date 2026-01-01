Node-RED je vizualni programski alat temeljen na tokovima, izgrađen na Node.js-u, koji vam omogućuje povezivanje hardvera, API-ja i online usluga koristeći uređivač povuci-i-ispusti temeljen na pregledniku. Izvorno razvijen od strane IBM-a, a sada ga održava OpenJS Foundation, pojednostavljuje izgradnju automatiziranih radnih tokova bez pisanja složenog koda — povežite čvorove na platnu i implementirajte ih u nekoliko sekundi.

Samostalno hostiranje Node-RED-a na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim tokovima i osjetljivim podacima koje obrađuju, bez ograničenja korištenja, bez usporavanja brzine i bez ovisnosti o cloud platformi. Bilo da automatizirate IoT senzore, integrirate poslovne usluge ili orkestrirate API cjevovode, Node-RED pruža fleksibilno, proširivo runtime okruženje koje radi gdje god vam je potrebno.