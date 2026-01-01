Do 69% popusta za Node-RED

Postavite Node-RED instalacijom jednim klikom.

Nisko-kodni alat za vizualno programiranje za povezivanje IoT uređaja, API-ja i online usluga.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Node-RED instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Node-RED

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Node-RED

Node-RED je vizualni programski alat temeljen na tokovima, izgrađen na Node.js-u, koji vam omogućuje povezivanje hardvera, API-ja i online usluga koristeći uređivač povuci-i-ispusti temeljen na pregledniku. Izvorno razvijen od strane IBM-a, a sada ga održava OpenJS Foundation, pojednostavljuje izgradnju automatiziranih radnih tokova bez pisanja složenog koda — povežite čvorove na platnu i implementirajte ih u nekoliko sekundi.

Samostalno hostiranje Node-RED-a na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim tokovima i osjetljivim podacima koje obrađuju, bez ograničenja korištenja, bez usporavanja brzine i bez ovisnosti o cloud platformi. Bilo da automatizirate IoT senzore, integrirate poslovne usluge ili orkestrirate API cjevovode, Node-RED pruža fleksibilno, proširivo runtime okruženje koje radi gdje god vam je potrebno.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Node-RED ključne značajke

Vizualni uređivač toka

Uređivač s funkcijom povlačenja i ispuštanja temeljen na pregledniku omogućuje vam izgradnju i implementaciju složenih integracija bez pisanja koda, čineći automatizaciju dostupnom svima.

4.000+ čvorova zajednice

Instalirajte čvorove za MQTT, HTTP, baze podataka, cloud API-je i stotine drugih usluga izravno iz ugrađenog upravitelja palete.

IoT i MQTT nativno

Vrhunska podrška za MQTT, Modbus i druge IoT protokole čini Node-RED standardnom platformom za pametne domove i industrijsku automatizaciju.

JavaScript funkcijski čvorovi

Pišite prilagođeni JavaScript unutar tokova za rukovanje složenim transformacijama podataka i poslovnom logikom bez napuštanja vizualnog uređivača.

Dijeljenje toka i knjižnica

Izvezite tokove kao JSON i uvezite unaprijed izgrađene tokove iz biblioteke zajednice Node-RED kako biste odmah započeli s uobičajenim integracijama.

Zašto pokrenuti Node-RED na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

Maxim Shishkin
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Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

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Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.

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Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

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