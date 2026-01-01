Postavite Label Studio instalacijom jednim klikom.
Platforma za označavanje podataka otvorenog koda za označavanje teksta, slika, zvuka, videa i podataka vremenskih serija za modele strojnog učenja.
Odaberite VPS plan za Label Studio
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Label Studio
Label Studio je najpopularnija platforma otvorenog koda za označavanje podataka, s preko 27.000 GitHub zvjezdica, podržavajući anotaciju za sve glavne vrste podataka — tekst, slike, audio, video, HTML, vremenske serije i multimodalne kombinacije. Timovi ga koriste za izgradnju visokokvalitetnih skupova podataka za obuku s prilagodljivim predlošcima za označavanje, anotacijom potpomognutom strojnim učenjem (ML) i metrikama slaganja među anotatorima.
Samostalno hostiranje Label Studija na vlastitom VPS-u čuva osjetljive podatke za obuku — medicinske slike, financijske dokumente, vlasnički poslovni sadržaj — u potpunosti unutar vaše infrastrukture, bez naknada po korisniku ili po anotaciji. Ova implementacija povezuje Label Studio s PostgreSQL 16 za pouzdanu pohranu projekata i anotacija.
Label Studio ključne značajke
Višetipna anotacija
Označite tekst, slike, audio, video i podatke vremenskih serija s 50+ prilagodljivih vrsta predložaka s jedne platforme.
ML-potpomognuto označavanje
Povežite ML pozadinu za automatsko prethodno označavanje podataka, omogućujući anotatorima da pregledaju i isprave predviđanja umjesto da označavaju od nule.
Aktivni tijekovi rada učenja
Prioritizirajte najneizvjesnije ili najinformativnije uzorke za označavanje kako biste maksimizirali poboljšanje modela po satu provedenom u anotaciji.
Timska suradnja
Dodijelite zadatke različitim anotatorima i pratite slaganje među anotatorima kako biste osigurali dosljednu kvalitetu oznaka.
ML format izvoz
Izvezite dovršene anotacije izravno u COCO, VOC, YOLO i druge popularne formate za trenutačno treniranje modela.
Zašto pokrenuti Label Studio na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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