Label Studio je najpopularnija platforma otvorenog koda za označavanje podataka, s preko 27.000 GitHub zvjezdica, podržavajući anotaciju za sve glavne vrste podataka — tekst, slike, audio, video, HTML, vremenske serije i multimodalne kombinacije. Timovi ga koriste za izgradnju visokokvalitetnih skupova podataka za obuku s prilagodljivim predlošcima za označavanje, anotacijom potpomognutom strojnim učenjem (ML) i metrikama slaganja među anotatorima.

Samostalno hostiranje Label Studija na vlastitom VPS-u čuva osjetljive podatke za obuku — medicinske slike, financijske dokumente, vlasnički poslovni sadržaj — u potpunosti unutar vaše infrastrukture, bez naknada po korisniku ili po anotaciji. Ova implementacija povezuje Label Studio s PostgreSQL 16 za pouzdanu pohranu projekata i anotacija.