Postavite OpenEMR instalacijom jednim klikom.
Sustav otvorenog koda za elektroničku zdravstvenu evidenciju i upravljanje medicinskom praksom koji koriste klinike i zdravstveni djelatnici diljem svijeta.
Odaberite VPS plan za OpenEMR
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OpenEMR
OpenEMR je najrašireniji open-source sustav elektroničkih zdravstvenih zapisa (EHR) i upravljanja medicinskom praksom na svijetu. Izgrađen za male klinike do velikih zdravstvenih organizacija, pruža kompletan paket alata za registraciju pacijenata, kliničku dokumentaciju, zakazivanje, naplatu i izvještavanje — sve unutar jedne samostalno hostirane platforme.
Samostalno hostiranje OpenEMR-a na vašem vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad osjetljivim podacima pacijenata, osiguravajući usklađenost s propisima o privatnosti i čuvanje medicinskih zapisa na infrastrukturi koju posjedujete. Bez naknada za licenciranje po korisniku i uz aktivnu globalnu zajednicu, OpenEMR je dokazana alternativa skupim vlasničkim EHR sustavima.
OpenEMR ključne značajke
Upravljanje medicinskom dokumentacijom pacijenata
Pohranite i dohvatite kompletne povijesti bolesti pacijenata, uključujući demografske podatke, anamnezu, laboratorijske nalaze, recepte i kliničke bilješke u strukturiranom zapisu.
Zakazivanje termina
Upravljajte kalendarima pružatelja usluga, terminima pacijenata i ponavljajućim posjetima pomoću planera s više resursa koji upravlja s više praktičara i lokacija.
Naplata i kodiranje
Generirajte zahtjeve za osiguranje uz podršku za ICD-10 i CPT kodiranje, pratite uplate i upravljajte doznakama kako biste smanjili administrativne troškove naplate.
Klinička podrška odlučivanju
Prikazujte upozorenja o interakcijama lijekova, upozorenja o alergijama i podsjetnike za preventivnu skrb na mjestu pružanja skrbi kako bi se podržale sigurnije kliničke odluke.
E-recepti i laboratoriji
Šaljite recepte elektronički ljekarnama i primajte strukturirane laboratorijske rezultate izravno u kartone pacijenata bez ručnog ponovnog unosa.
Zašto pokrenuti OpenEMR na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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