OpenEMR je najrašireniji open-source sustav elektroničkih zdravstvenih zapisa (EHR) i upravljanja medicinskom praksom na svijetu. Izgrađen za male klinike do velikih zdravstvenih organizacija, pruža kompletan paket alata za registraciju pacijenata, kliničku dokumentaciju, zakazivanje, naplatu i izvještavanje — sve unutar jedne samostalno hostirane platforme.

Samostalno hostiranje OpenEMR-a na vašem vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad osjetljivim podacima pacijenata, osiguravajući usklađenost s propisima o privatnosti i čuvanje medicinskih zapisa na infrastrukturi koju posjedujete. Bez naknada za licenciranje po korisniku i uz aktivnu globalnu zajednicu, OpenEMR je dokazana alternativa skupim vlasničkim EHR sustavima.