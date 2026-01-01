Postavite Mayan EDMS jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Upravljanje dokumentima za poduzeća otvorenog koda s OCR-om, pretraživanjem cijelog teksta, tijekovima rada, dozvolama temeljenim na ulogama i kontrolom verzija.
Odaberite VPS plan za Mayan EDMS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Mayan EDMS
Mayan EDMS je besplatan sustav za upravljanje dokumentima otvorenog koda poslovne razine koji bilježi, pohranjuje, organizira i dohvaća dokumente vaše organizacije putem čistog web sučelja. Izgrađen na Djangu i koristi se u zdravstvenim, pravnim, vladinim i financijskim organizacijama diljem svijeta, Mayan pruža OCR, pretraživanje cijelog teksta, automatizirane radne tijekove, detaljnu kontrolu pristupa temeljenu na ulogama, povijest verzija i ormariće vođene metapodacima — značajke koje se obično nalaze u komercijalnim DMS proizvodima koji koštaju tisuće dolara po korisniku.
Samostalno hostiranje Mayan EDMS-a na vašem VPS-u čuva svaki dokument, zapis revizije i radni tijek unutar vaše infrastrukture umjesto da prolazi kroz SaaS treće strane. Dokumenti se pohranjuju šifrirani u mirovanju, a bogati sustav dopuštenja omogućuje vam odvajanje vidljivosti između odjela, klijenata ili opsega usklađenosti.
Mayan EDMS ključne značajke
OCR i pretraživanje cijelog teksta
Ugrađeni OCR izdvaja tekst iz skeniranih PDF-ova i slika, indeksirajući svaku riječ za trenutačno pretraživanje cijelog teksta kroz cijelu biblioteku dokumenata.
Automatizirani radni tokovi
Definirajte višestupanjske radne tijekove odobravanja s uvjetnim usmjeravanjem, paralelnim pregledom i pokrenutim radnjama pri prijelazima stanja dokumenta.
Dozvole temeljene na ulogama
Granularna kontrola pristupa na razini dokumenta, ormarića i vrste metapodataka omogućuje vam odvajanje vidljivosti po odjelu, klijentu ili opsegu usklađenosti.
Pohrana i metapodaci
Organizirajte dokumente u hijerarhijske ormariće s prilagođenim poljima metapodataka, pametnim pravilima za pohranu i filtriranjem na temelju oznaka za brzo pronalaženje.
Povijest verzija i dnevnik revizije
Svako učitavanje, uređivanje, komentar i pregled se verzira i revidira, pružajući potpun lanac skrbništva za usklađenost i regulatorne zahtjeve.
REST API i integracije
Sveobuhvatni REST API i webhook sustav olakšavaju integraciju Mayana s postojećim CRM-ovima, ERP-ovima i platformama za elektronički potpis.
Zašto pokrenuti Mayan EDMS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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