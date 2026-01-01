Mayan EDMS je besplatan sustav za upravljanje dokumentima otvorenog koda poslovne razine koji bilježi, pohranjuje, organizira i dohvaća dokumente vaše organizacije putem čistog web sučelja. Izgrađen na Djangu i koristi se u zdravstvenim, pravnim, vladinim i financijskim organizacijama diljem svijeta, Mayan pruža OCR, pretraživanje cijelog teksta, automatizirane radne tijekove, detaljnu kontrolu pristupa temeljenu na ulogama, povijest verzija i ormariće vođene metapodacima — značajke koje se obično nalaze u komercijalnim DMS proizvodima koji koštaju tisuće dolara po korisniku.

Samostalno hostiranje Mayan EDMS-a na vašem VPS-u čuva svaki dokument, zapis revizije i radni tijek unutar vaše infrastrukture umjesto da prolazi kroz SaaS treće strane. Dokumenti se pohranjuju šifrirani u mirovanju, a bogati sustav dopuštenja omogućuje vam odvajanje vidljivosti između odjela, klijenata ili opsega usklađenosti.