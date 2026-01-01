Do 69% popusta za Mayan EDMS

Postavite Mayan EDMS jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Upravljanje dokumentima za poduzeća otvorenog koda s OCR-om, pretraživanjem cijelog teksta, tijekovima rada, dozvolama temeljenim na ulogama i kontrolom verzija.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
7,79/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Mayan EDMS jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Mayan EDMS

NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Mayan EDMS

Mayan EDMS je besplatan sustav za upravljanje dokumentima otvorenog koda poslovne razine koji bilježi, pohranjuje, organizira i dohvaća dokumente vaše organizacije putem čistog web sučelja. Izgrađen na Djangu i koristi se u zdravstvenim, pravnim, vladinim i financijskim organizacijama diljem svijeta, Mayan pruža OCR, pretraživanje cijelog teksta, automatizirane radne tijekove, detaljnu kontrolu pristupa temeljenu na ulogama, povijest verzija i ormariće vođene metapodacima — značajke koje se obično nalaze u komercijalnim DMS proizvodima koji koštaju tisuće dolara po korisniku.

Samostalno hostiranje Mayan EDMS-a na vašem VPS-u čuva svaki dokument, zapis revizije i radni tijek unutar vaše infrastrukture umjesto da prolazi kroz SaaS treće strane. Dokumenti se pohranjuju šifrirani u mirovanju, a bogati sustav dopuštenja omogućuje vam odvajanje vidljivosti između odjela, klijenata ili opsega usklađenosti.

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Što možete izgraditi uz {name}

Mayan EDMS ključne značajke

OCR i pretraživanje cijelog teksta

Ugrađeni OCR izdvaja tekst iz skeniranih PDF-ova i slika, indeksirajući svaku riječ za trenutačno pretraživanje cijelog teksta kroz cijelu biblioteku dokumenata.

Automatizirani radni tokovi

Definirajte višestupanjske radne tijekove odobravanja s uvjetnim usmjeravanjem, paralelnim pregledom i pokrenutim radnjama pri prijelazima stanja dokumenta.

Dozvole temeljene na ulogama

Granularna kontrola pristupa na razini dokumenta, ormarića i vrste metapodataka omogućuje vam odvajanje vidljivosti po odjelu, klijentu ili opsegu usklađenosti.

Pohrana i metapodaci

Organizirajte dokumente u hijerarhijske ormariće s prilagođenim poljima metapodataka, pametnim pravilima za pohranu i filtriranjem na temelju oznaka za brzo pronalaženje.

Povijest verzija i dnevnik revizije

Svako učitavanje, uređivanje, komentar i pregled se verzira i revidira, pružajući potpun lanac skrbništva za usklađenost i regulatorne zahtjeve.

REST API i integracije

Sveobuhvatni REST API i webhook sustav olakšavaju integraciju Mayana s postojećim CRM-ovima, ERP-ovima i platformama za elektronički potpis.

Zašto pokrenuti Mayan EDMS na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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