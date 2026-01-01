Postavite pygeoapi instalacijom jednim klikom.
Python poslužitelj koji implementira skup standarda OGC API-ja za objavljivanje geoprostornih podataka putem HTTP-a.
Odaberite VPS plan za pygeoapi
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz pygeoapi
pygeoapi je open-source Python implementacija OGC API standarda (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) koja pretvara geoprostorne skupove podataka u RESTful API koji se može otkriti i pregledavati. Sadrži ugrađeni HTML preglednik tako da ne-programeri mogu navigirati kolekcijama, pregledavati stavke na karti i preuzimati GeoJSON bez pisanja ijednog zahtjeva.
Samostalno hostiranje pygeoapi-ja na vašem vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad time koji su skupovi podataka izloženi, gdje se nalaze i tko ih može upitati. Povežite PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB ili udaljene WFS/WMS izvore i objavite ih pod vlastitom domenom s HTTPS-om kojim upravlja priloženi Traefik proxy.
pygeoapi ključne značajke
OGC API standardi
Implementira OGC API Features, Coverages, Tiles, Records, Processes i dohvat podataka o okolišu prema jednoj konfiguracijskoj datoteci.
Ugrađeni HTML preglednik
Svaka kolekcija, stavka i proces dostupan je za pregledavanje putem web sučelja s interaktivnom Leaflet kartom i lijepo formatiranim JSON-om.
Mnogi podatkovni backendi
Poslužite PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON i udaljene WFS izvore putem objedinjenih pružatelja.
OpenAPI dokumentacija
Opis OpenAPI 3.0 i Swagger/Redoc korisničko sučelje automatski se generiraju iz konfiguracije kako bi se klijenti mogli brzo integrirati.
Geoprostorna obrada
Izložite Python funkcije kao OGC API procese za pokretanje transformacija, analitike i ETL poslova na zahtjev nad vašim objavljenim podacima.
STAC i katalozi metapodataka
Objavite kataloge slika i zapisa usklađene sa STAC-om kako bi partneri mogli programski pretraživati i indeksirati vaše geoprostorne podatke.
Zašto pokrenuti pygeoapi na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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