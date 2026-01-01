pygeoapi je open-source Python implementacija OGC API standarda (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) koja pretvara geoprostorne skupove podataka u RESTful API koji se može otkriti i pregledavati. Sadrži ugrađeni HTML preglednik tako da ne-programeri mogu navigirati kolekcijama, pregledavati stavke na karti i preuzimati GeoJSON bez pisanja ijednog zahtjeva.

Samostalno hostiranje pygeoapi-ja na vašem vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad time koji su skupovi podataka izloženi, gdje se nalaze i tko ih može upitati. Povežite PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB ili udaljene WFS/WMS izvore i objavite ih pod vlastitom domenom s HTTPS-om kojim upravlja priloženi Traefik proxy.