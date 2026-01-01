Postavite CiviCRM instalacijom jednim klikom.
Upravljanje odnosima s dionicima otvorenog koda namijenjeno neprofitnim organizacijama, zagovaračkim skupinama i organizacijama vođenim članovima.
Odaberite VPS plan za CiviCRM
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz CiviCRM
CiviCRM je namjenski izgrađen CRM otvorenog koda za neprofitne organizacije, nevladine organizacije, udruge i građanske organizacije. Za razliku od komercijalnih CRM-ova usmjerenih na prodaju, svaki modul — kontakti, donacije, članstva, događaji, slanje pošte i upravljanje slučajevima — dizajniran je oko radnih procesa prikupljača sredstava, organizatora i programskog osoblja koje upravlja članovima, a ne potencijalnim klijentima.
Samostalno hostiranje CiviCRM-a na vlastitom VPS-u drži evidenciju donatora, povijest donacija i podatke o članovima pod vašom potpunom kontrolom, bez naplate po kontaktu, bez obrađivača podataka trećih strana i s potpunim vlasništvom nad svakim izvješćem i segmentacijom koju izgradite.
CiviCRM ključne značajke
Upravljanje kontaktima
Pratite neograničen broj kontakata, kućanstava i organizacija s vezama, oznakama i prilagođenim poljima prilagođenim radnim procesima neprofitnih organizacija.
Doprinosi i prikupljanje sredstava
Prihvaćajte online donacije, upravljajte obećanjima, vodite programe ponavljajućih donacija i usklađujte doprinose uz ugrađeno financijsko izvještavanje.
Upravljanje članstvom
Automatizirajte prijave za članstvo, obnove i višeslojne pogodnosti s konfigurabilnim vrstama članstva i podsjetnicima o životnom ciklusu.
Događaji i registracija
Kreirajte stranice događaja, prodajte ulaznice, upravljajte sudionicima i pratite povijest sudjelovanja uz ostale podatke o svakom kontaktu.
E-pošta i masovno slanje pošte
Segmentirajte publiku, šaljite ciljane e-mail kampanje i mjerite otvaranja, klikove i odbijanja bez plaćanja naknada za slanje po kontaktu.
Zašto pokrenuti CiviCRM na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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