CiviCRM je namjenski izgrađen CRM otvorenog koda za neprofitne organizacije, nevladine organizacije, udruge i građanske organizacije. Za razliku od komercijalnih CRM-ova usmjerenih na prodaju, svaki modul — kontakti, donacije, članstva, događaji, slanje pošte i upravljanje slučajevima — dizajniran je oko radnih procesa prikupljača sredstava, organizatora i programskog osoblja koje upravlja članovima, a ne potencijalnim klijentima.

Samostalno hostiranje CiviCRM-a na vlastitom VPS-u drži evidenciju donatora, povijest donacija i podatke o članovima pod vašom potpunom kontrolom, bez naplate po kontaktu, bez obrađivača podataka trećih strana i s potpunim vlasništvom nad svakim izvješćem i segmentacijom koju izgradite.