Do 69% popusta za Snapdrop

Postavite Snapdrop instalacijom jednim klikom.

Dijeljenje lokalnih datoteka putem preglednika inspirirano AirDropom — bez računa, bez aplikacija, radi na svakoj platformi.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Snapdrop instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Snapdrop

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Snapdrop

Snapdrop je prekrasno jednostavan alat za dijeljenje datoteka putem weba koji eliminira poteškoće pri prijenosu datoteka između uređaja. Inspiriran Apple AirDropom, ali radi na svim platformama i preglednicima, Snapdrop automatski otkriva uređaje na istoj mreži i omogućuje trenutne peer-to-peer prijenose — bez računa, bez instalacije aplikacija i bez potrebne konfiguracije.

Samostalno hostiranje Snapdropa na vašem VPS-u stvara privatno, uvijek dostupno okruženje za dijeljenje datoteka u potpunosti unutar vaše infrastrukture. Za razliku od javne usluge Snapdrop.net, vaša samostalno hostirana instanca čuva sve podatke o otkrivanju i prijenosu na vašoj vlastitoj mreži, što je ključno za organizacije koje rukuju povjerljivim informacijama ili djeluju u okruženjima sa strogim zahtjevima za rukovanje podacima.

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Što možete izgraditi uz {name}

Snapdrop ključne značajke

Nulta konfiguracija

Uređaji na istoj mreži automatski se otkrivaju — otvorite preglednik, pogledajte svoje uređaje i odmah počnite dijeliti.

Višeplatformska podrška

Radi na sustavima Windows, macOS, Linux, iOS i Android iz bilo kojeg modernog preglednika, bez potrebe za instalacijom aplikacije na bilo kojem uređaju.

Peer-to-peer prijenosi

Izravni prijenosi putem WebRTC-a omogućuju kretanje datoteka između uređaja bez usmjeravanja putem vašeg poslužitelja, maksimizirajući brzinu i privatnost.

Bez ograničenja veličine datoteke

Prenesite datoteke bilo koje veličine bez ograničenja prijenosa ili kompresije koje nameću usluge dijeljenja temeljene na oblaku.

Računi nisu potrebni

Potpuno anonimno dijeljenje — bez registracije, bez osobnih podataka i bez trajnog pohranjivanja prenesenih datoteka.

Zašto pokrenuti Snapdrop na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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