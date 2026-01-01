Snapdrop je prekrasno jednostavan alat za dijeljenje datoteka putem weba koji eliminira poteškoće pri prijenosu datoteka između uređaja. Inspiriran Apple AirDropom, ali radi na svim platformama i preglednicima, Snapdrop automatski otkriva uređaje na istoj mreži i omogućuje trenutne peer-to-peer prijenose — bez računa, bez instalacije aplikacija i bez potrebne konfiguracije.

Samostalno hostiranje Snapdropa na vašem VPS-u stvara privatno, uvijek dostupno okruženje za dijeljenje datoteka u potpunosti unutar vaše infrastrukture. Za razliku od javne usluge Snapdrop.net, vaša samostalno hostirana instanca čuva sve podatke o otkrivanju i prijenosu na vašoj vlastitoj mreži, što je ključno za organizacije koje rukuju povjerljivim informacijama ili djeluju u okruženjima sa strogim zahtjevima za rukovanje podacima.