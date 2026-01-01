Postavite Snapdrop instalacijom jednim klikom.
Dijeljenje lokalnih datoteka putem preglednika inspirirano AirDropom — bez računa, bez aplikacija, radi na svakoj platformi.
Odaberite VPS plan za Snapdrop
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Snapdrop
Snapdrop je prekrasno jednostavan alat za dijeljenje datoteka putem weba koji eliminira poteškoće pri prijenosu datoteka između uređaja. Inspiriran Apple AirDropom, ali radi na svim platformama i preglednicima, Snapdrop automatski otkriva uređaje na istoj mreži i omogućuje trenutne peer-to-peer prijenose — bez računa, bez instalacije aplikacija i bez potrebne konfiguracije.
Samostalno hostiranje Snapdropa na vašem VPS-u stvara privatno, uvijek dostupno okruženje za dijeljenje datoteka u potpunosti unutar vaše infrastrukture. Za razliku od javne usluge Snapdrop.net, vaša samostalno hostirana instanca čuva sve podatke o otkrivanju i prijenosu na vašoj vlastitoj mreži, što je ključno za organizacije koje rukuju povjerljivim informacijama ili djeluju u okruženjima sa strogim zahtjevima za rukovanje podacima.
Snapdrop ključne značajke
Nulta konfiguracija
Uređaji na istoj mreži automatski se otkrivaju — otvorite preglednik, pogledajte svoje uređaje i odmah počnite dijeliti.
Višeplatformska podrška
Radi na sustavima Windows, macOS, Linux, iOS i Android iz bilo kojeg modernog preglednika, bez potrebe za instalacijom aplikacije na bilo kojem uređaju.
Peer-to-peer prijenosi
Izravni prijenosi putem WebRTC-a omogućuju kretanje datoteka između uređaja bez usmjeravanja putem vašeg poslužitelja, maksimizirajući brzinu i privatnost.
Bez ograničenja veličine datoteke
Prenesite datoteke bilo koje veličine bez ograničenja prijenosa ili kompresije koje nameću usluge dijeljenja temeljene na oblaku.
Računi nisu potrebni
Potpuno anonimno dijeljenje — bez registracije, bez osobnih podataka i bez trajnog pohranjivanja prenesenih datoteka.
Zašto pokrenuti Snapdrop na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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