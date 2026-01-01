Grist je relacijska proračunska tablica otvorenog koda koja kombinira poznatost proračunskih tablica sa snagom baza podataka. Timovi je koriste za organiziranje podataka, izradu prilagođenih prikaza, stvaranje nadzornih ploča i dizajniranje interaktivnih aplikacija bez pisanja koda, što je čini svestranom samostalno hostiranom alternativom Airtableu.

Uz Python formule, detaljne kontrole pristupa, REST API i prilagođene widgete, Grist omogućuje tehničkim i netehničkim korisnicima izradu sofisticiranih podatkovnih aplikacija. Ovaj predložak uključuje PostgreSQL za pouzdanu pohranu podataka, Redis za predmemoriranje performansi i Traefik HTTPS usmjeravanje za siguran timski pristup.