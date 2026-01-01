Postavite Grist instalacijom jednim klikom.
Hibrid proračunske tablice i baze podataka otvorenog koda kao samostalno hostirana alternativa za Airtable.
Odaberite VPS plan za Grist
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Grist
Grist je relacijska proračunska tablica otvorenog koda koja kombinira poznatost proračunskih tablica sa snagom baza podataka. Timovi je koriste za organiziranje podataka, izradu prilagođenih prikaza, stvaranje nadzornih ploča i dizajniranje interaktivnih aplikacija bez pisanja koda, što je čini svestranom samostalno hostiranom alternativom Airtableu.
Uz Python formule, detaljne kontrole pristupa, REST API i prilagođene widgete, Grist omogućuje tehničkim i netehničkim korisnicima izradu sofisticiranih podatkovnih aplikacija. Ovaj predložak uključuje PostgreSQL za pouzdanu pohranu podataka, Redis za predmemoriranje performansi i Traefik HTTPS usmjeravanje za siguran timski pristup.
Grist ključne značajke
Relacijski podatkovni model
Povežite tablice s referencama i pretraživanjima poput baze podataka dok zadržavate poznato iskustvo uređivanja proračunske tablice.
Python formule
Koristite puni Python za izračune i transformacije podataka umjesto ograničenih jezika formula proračunskih tablica.
Prilagođeni prikazi & izgledi
Stvorite prikaze kartica, grafikone, kalendare i prilagođene rasporede widgeta za vizualizaciju i interakciju s vašim podacima na bilo koji način.
Granularne kontrole pristupa
Postavite dopuštenja na razini dokumenta, tablice, stupca i retka za preciznu kontrolu nad timskom suradnjom i vidljivošću podataka.
REST API integracija
Potpuni API pristup omogućuje čitanje, pisanje i automatizaciju podatkovnih operacija za besprijekornu integraciju s vanjskim alatima.
Zašto pokrenuti Grist na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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