Postavite Casibase jednim klikom.
Baza znanja umjetne inteligencije otvorenog koda i platforma za chat pokretana LLM-om za izradu asistenata specifičnih za domenu.
Odaberite VPS plan za Casibase
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Casibase
Casibase je platforma za upravljanje znanjem otvorenog koda i AI chatbot koja omogućuje organizacijama da izgrade pomoćnike specifične za domenu potpomognute stvarnim podacima poduzeća. Kombinira unos dokumenata temeljen na ugradnji (embedding) s podrškom za više velikih jezičnih modela — uključujući ChatGPT, Claude, Llama 3 i DeepSeek — tako da timovi mogu pretraživati vlastitu bazu znanja putem sučelja za chat na prirodnom jeziku bez slanja sirovih dokumenata trećim stranama.
Samostalno hostiranje Casibasea na vašem vlastitom VPS-u čuva vlasničke dokumente, povijest razgovora i API ključeve modela u potpunosti na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Stog dolazi s MySQL-om za postojanost i integrira se s Casdoorom za autentifikaciju poslovne razine, uključujući GitHub, Google i prilagođene OAuth pružatelje.
Casibase ključne značajke
Podrška za višemodelni LLM
Povežite se s ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 i HuggingFace modelima tako da možete prebacivati ili uspoređivati pružatelje bez ponovnog unosa vaše baze znanja.
Dohvaćanje temeljeno na embeddingu
Dokumenti se dijele na dijelove i ugrađuju prilikom unosa, omogućujući semantičko pretraživanje koje prikazuje kontekstualno relevantne odlomke umjesto podudaranja ključnih riječi.
Poslovna autentifikacija
Casdoor integracija omogućuje jedinstvenu prijavu s GitHubom, Googleom i poslovnim OAuth pružateljima, s detaljnim kontrolama dopuštenja preko repozitorija znanja.
Višejezično sučelje
Web sučelje dolazi s podrškom za 12 jezika, čineći ga dostupnim globalno raspoređenim timovima bez dodatnog rada na lokalizaciji.
Pristup udaljenim resursima
Ugrađena podrška za RDP, VNC i SSH protokol omogućuje vam da priložite udaljenu infrastrukturu kao sredstva znanja uz dokumente i povijest chata.
Zašto pokrenuti Casibase na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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