Casibase je platforma za upravljanje znanjem otvorenog koda i AI chatbot koja omogućuje organizacijama da izgrade pomoćnike specifične za domenu potpomognute stvarnim podacima poduzeća. Kombinira unos dokumenata temeljen na ugradnji (embedding) s podrškom za više velikih jezičnih modela — uključujući ChatGPT, Claude, Llama 3 i DeepSeek — tako da timovi mogu pretraživati vlastitu bazu znanja putem sučelja za chat na prirodnom jeziku bez slanja sirovih dokumenata trećim stranama.

Samostalno hostiranje Casibasea na vašem vlastitom VPS-u čuva vlasničke dokumente, povijest razgovora i API ključeve modela u potpunosti na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Stog dolazi s MySQL-om za postojanost i integrira se s Casdoorom za autentifikaciju poslovne razine, uključujući GitHub, Google i prilagođene OAuth pružatelje.