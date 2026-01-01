Habitica pretvara produktivnost u igru uloga gdje izvršavanje zadataka iz stvarnog svijeta podiže razinu vašeg lika, donosi zlato i otključava opremu. Stvorite navike za praćenje ponavljajućih ponašanja, dnevne zadatke za zadatke koji se resetiraju svaki dan i jednokratne zadatke za ciljeve koji se obavljaju jednom — propuštanje bilo kojeg od njih košta vašeg avatara zdravlja, stvarajući istinsku odgovornost kroz mehaniku igre.

Društvene značajke omogućuju vam da se pridružite cehovima, sudjelujete u izazovima i pokrećete grupne misije gdje timovi pobjeđuju čudovišta zajedničkim izvršavanjem zadataka. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva sve podatke o navikama, napredak lika i društvenu povijest pod vašom kontrolom bez oslanjanja na javnu uslugu.