Pokrenite Habitica instalaciju jednim klikom.
Gamificirana aplikacija za produktivnost koja navike, dnevne zadatke i popise obaveza pretvara u RPG avanturu s napredovanjem lika i društvenim misijama.
Odaberite VPS plan za Habitica
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Habitica
Habitica pretvara produktivnost u igru uloga gdje izvršavanje zadataka iz stvarnog svijeta podiže razinu vašeg lika, donosi zlato i otključava opremu. Stvorite navike za praćenje ponavljajućih ponašanja, dnevne zadatke za zadatke koji se resetiraju svaki dan i jednokratne zadatke za ciljeve koji se obavljaju jednom — propuštanje bilo kojeg od njih košta vašeg avatara zdravlja, stvarajući istinsku odgovornost kroz mehaniku igre.
Društvene značajke omogućuju vam da se pridružite cehovima, sudjelujete u izazovima i pokrećete grupne misije gdje timovi pobjeđuju čudovišta zajedničkim izvršavanjem zadataka. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva sve podatke o navikama, napredak lika i društvenu povijest pod vašom kontrolom bez oslanjanja na javnu uslugu.
Habitica ključne značajke
RPG upravljanje zadacima
Zaradite iskustvo, zlato i opremu ispunjavanjem stvarnih zadataka — podignite razinu svog lika na isti način na koji podižete razinu svojih navika.
Navike i dnevni zadaci
Pratite ponavljajuća ponašanja pomoću navika i postavite ponavljajuće zadatke s dnevnim zadacima koji se resetiraju svaki dan, uz zdravstvene kazne za propuštene zadatke.
Grupni zadaci
Udružite se s prijateljima ili kolegama kako biste zajedno pobijedili čudovišta — svaki dovršeni zadatak nanosi štetu, čineći grupnu odgovornost istinski zabavnom.
Klasni sustav
Otključajte klase Ratnika, Maga, Lupeža ili Iscjelitelja na razini 10, svaka s jedinstvenim sposobnostima koje nadopunjuju različite stilove produktivnosti.
Prilagođene nagrade
Stvorite osobne poticaje vezane uz dovršavanje zadataka — koristite zarađeno zlato za otključavanje nagrada iz stvarnog svijeta koje sami definirate.
Zašto pokrenuti Habitica na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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