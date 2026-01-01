Postavite MicroBin u jednom kliku.
Lagan, samohostirani pastebin i dijelitelj datoteka u Rustu s QR kodovima, pasteovima s istekom roka i ugrađenim skraćivačem URL-ova.
Odaberite VPS plan za MicroBin
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz MicroBin
MicroBin je mala, brza, potpuno opremljena pastebin i usluga dijeljenja datoteka napisana u Rustu. Jedna binarna datoteka služi za web sučelje, prijenos datoteka, dijeljenje pasteova, skraćivanje URL-ova i administratorsku ploču — bez vanjske baze podataka, bez PHP runtimea, bez teškog stabla ovisnosti. Zadana implementacija je namjerno minimalna kako bi ostala upotrebljiva na malom VPS-u, a istovremeno pokriva uobičajene slučajeve upotrebe zbog kojih ljudi samostalno hostaju pastebin.
Samostalno hostanje MicroBina na vlastitom VPS-u čuva dijeljene isječke, snimke zaslona i kratke poveznice unutar vaše infrastrukture umjesto javnih usluga koje analiziraju obrasce prometa ili umeću oglase. Pasteovi mogu biti zaštićeni lozinkom, postavljeni da se unište nakon čitanja, šifrirani na strani klijenta ili trajno prikvačeni, a svaki paste dolazi s QR kodom i kratkim URL-om za brzu mobilnu predaju.
MicroBin ključne značajke
Zalijepljeno i prijenosi datoteka
Dijelite isječke teksta i prenesite datoteke bilo koje vrste s ograničenjima veličine, automatskim isticanjem sintakse i ugrađenim pregledima.
Ugrađeni skraćivač URL-ova
Pretvorite duge poveznice u kratke, brendirane URL-ove hostane na vašoj vlastitoj domeni bez postavljanja zasebne usluge za skraćivanje poveznica.
Istječuće i spaljene paste
Odaberite zadane rokove isteka, semantiku 'spali nakon čitanja' ili trajno prikvačite unose kako biste uravnotežili zadržavanje s privatnošću.
Klijentska enkripcija
Neobavezna enkripcija na strani klijenta osigurava da poslužitelj nikada ne vidi običan tekst za osjetljive isječke podijeljene s pristupnom frazom.
QR kodovi i admin sučelje
Svaka objava dobiva QR kod za mobilni prijenos, a administratorska ploča vam omogućuje pregledavanje, uređivanje ili brisanje bilo koje objave s jednog zaslona.
Jedan Rust binarni
Nema vanjske baze podataka, nema Redisa, nema pozadinskih radnika — samo mali Rust proces koji udobno radi na najmanjim VPS planovima.
Zašto pokrenuti MicroBin na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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