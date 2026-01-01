MicroBin je mala, brza, potpuno opremljena pastebin i usluga dijeljenja datoteka napisana u Rustu. Jedna binarna datoteka služi za web sučelje, prijenos datoteka, dijeljenje pasteova, skraćivanje URL-ova i administratorsku ploču — bez vanjske baze podataka, bez PHP runtimea, bez teškog stabla ovisnosti. Zadana implementacija je namjerno minimalna kako bi ostala upotrebljiva na malom VPS-u, a istovremeno pokriva uobičajene slučajeve upotrebe zbog kojih ljudi samostalno hostaju pastebin.

Samostalno hostanje MicroBina na vlastitom VPS-u čuva dijeljene isječke, snimke zaslona i kratke poveznice unutar vaše infrastrukture umjesto javnih usluga koje analiziraju obrasce prometa ili umeću oglase. Pasteovi mogu biti zaštićeni lozinkom, postavljeni da se unište nakon čitanja, šifrirani na strani klijenta ili trajno prikvačeni, a svaki paste dolazi s QR kodom i kratkim URL-om za brzu mobilnu predaju.