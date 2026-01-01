Do 69% popusta za MicroBin

Postavite MicroBin u jednom kliku.

Lagan, samohostirani pastebin i dijelitelj datoteka u Rustu s QR kodovima, pasteovima s istekom roka i ugrađenim skraćivačem URL-ova.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite MicroBin u jednom kliku.

Odaberite VPS plan za MicroBin

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz MicroBin

MicroBin je mala, brza, potpuno opremljena pastebin i usluga dijeljenja datoteka napisana u Rustu. Jedna binarna datoteka služi za web sučelje, prijenos datoteka, dijeljenje pasteova, skraćivanje URL-ova i administratorsku ploču — bez vanjske baze podataka, bez PHP runtimea, bez teškog stabla ovisnosti. Zadana implementacija je namjerno minimalna kako bi ostala upotrebljiva na malom VPS-u, a istovremeno pokriva uobičajene slučajeve upotrebe zbog kojih ljudi samostalno hostaju pastebin.

Samostalno hostanje MicroBina na vlastitom VPS-u čuva dijeljene isječke, snimke zaslona i kratke poveznice unutar vaše infrastrukture umjesto javnih usluga koje analiziraju obrasce prometa ili umeću oglase. Pasteovi mogu biti zaštićeni lozinkom, postavljeni da se unište nakon čitanja, šifrirani na strani klijenta ili trajno prikvačeni, a svaki paste dolazi s QR kodom i kratkim URL-om za brzu mobilnu predaju.

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Što možete izgraditi uz {name}

MicroBin ključne značajke

Zalijepljeno i prijenosi datoteka

Dijelite isječke teksta i prenesite datoteke bilo koje vrste s ograničenjima veličine, automatskim isticanjem sintakse i ugrađenim pregledima.

Ugrađeni skraćivač URL-ova

Pretvorite duge poveznice u kratke, brendirane URL-ove hostane na vašoj vlastitoj domeni bez postavljanja zasebne usluge za skraćivanje poveznica.

Istječuće i spaljene paste

Odaberite zadane rokove isteka, semantiku 'spali nakon čitanja' ili trajno prikvačite unose kako biste uravnotežili zadržavanje s privatnošću.

Klijentska enkripcija

Neobavezna enkripcija na strani klijenta osigurava da poslužitelj nikada ne vidi običan tekst za osjetljive isječke podijeljene s pristupnom frazom.

QR kodovi i admin sučelje

Svaka objava dobiva QR kod za mobilni prijenos, a administratorska ploča vam omogućuje pregledavanje, uređivanje ili brisanje bilo koje objave s jednog zaslona.

Jedan Rust binarni

Nema vanjske baze podataka, nema Redisa, nema pozadinskih radnika — samo mali Rust proces koji udobno radi na najmanjim VPS planovima.

Zašto pokrenuti MicroBin na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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