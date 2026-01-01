Postavite Sun-Panel instalacijom jednim klikom.
Prilagodljiva navigacijska ploča za server i NAS s čistom početnom stranicom i pokretačem aplikacija za samostalne hostere.
Odaberite VPS plan za Sun-Panel
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Sun-Panel
Sun-Panel je lagana, samostalno hostana početna stranica i navigacijska ploča dizajnirana za servere i NAS uređaje. Pruža vam jedinstvenu, lijepo organiziranu nadzornu ploču s koje možete pokrenuti sve svoje samostalno hostane usluge i pratiti status sustava na prvi pogled. Izgrađen s jednostavnošću na umu, Sun-Panel ne zahtijeva vanjsku bazu podataka — u potpunosti radi na SQLite-u.
Uz podršku za izolaciju više računa, prilagođene ikone iz Iconify biblioteke, mini prozore unutar stranice te potpuno prilagodljiv CSS i JavaScript, Sun-Panel vam omogućuje da izradite početnu stranicu koja odgovara vašem radnom tijeku. Implementirajte ga na svoj VPS i uživajte u osobnoj početnoj stranici preglednika bez oglasa koju u potpunosti kontrolirate.
Sun-Panel ključne značajke
Više-računska podrška
Kreirajte izolirane račune za različite korisnike, svaki sa svojim izgledom panela i prečacima aplikacija.
Nema vanjske baze podataka
U potpunosti radi na ugrađenom SQLite-u, čime se pojednostavljuje implementacija bez potrebe za održavanjem dodatne usluge baze podataka.
Bogata knjižnica ikona
Iskoristite Iconify biblioteku ikona za slobodno oblikovanje prečaca vaše aplikacije, podržavajući tisuće setova ikona.
Praćenje statusa sustava
Pregledajte korištenje procesora, memorije i diska u stvarnom vremenu izravno na vašoj ploči kako biste pratili stanje poslužitelja.
Prilagođeni JS i CSS
Umetnite vlastiti JavaScript i CSS kako biste u potpunosti personalizirali izgled i ponašanje vaše početne stranice.
Mini prozori na stranici
Otvorite podržane usluge u plutajućim mini prozorima bez napuštanja vaše nadzorne ploče za besprijekoran tijek rada.
Zašto pokrenuti Sun-Panel na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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