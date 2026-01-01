Sun-Panel je lagana, samostalno hostana početna stranica i navigacijska ploča dizajnirana za servere i NAS uređaje. Pruža vam jedinstvenu, lijepo organiziranu nadzornu ploču s koje možete pokrenuti sve svoje samostalno hostane usluge i pratiti status sustava na prvi pogled. Izgrađen s jednostavnošću na umu, Sun-Panel ne zahtijeva vanjsku bazu podataka — u potpunosti radi na SQLite-u.

Uz podršku za izolaciju više računa, prilagođene ikone iz Iconify biblioteke, mini prozore unutar stranice te potpuno prilagodljiv CSS i JavaScript, Sun-Panel vam omogućuje da izradite početnu stranicu koja odgovara vašem radnom tijeku. Implementirajte ga na svoj VPS i uživajte u osobnoj početnoj stranici preglednika bez oglasa koju u potpunosti kontrolirate.