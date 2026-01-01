Postavite pgAdmin instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za administraciju i razvoj za PostgreSQL — najpopularniji grafički alat za upravljanje Postgres bazama podataka.
Odaberite VPS plan za pgAdmin
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz pgAdmin
pgAdmin je najpopularnija i značajkama bogata platforma otvorenog koda za administraciju i razvoj za PostgreSQL, koju održava PostgreSQL zajednica. Web izdanje (pgAdmin 4) pruža dotjerano sučelje temeljeno na pregledniku za upravljanje jednim ili više Postgres poslužitelja — dizajn sheme, razvoj upita s automatskim dovršavanjem i planovima objašnjenja, sigurnosno kopiranje i vraćanje, upravljanje ulogama i dodjelama, nadzor replikacije i pretraživanje cijelog teksta po objektima baze podataka.
Samostalno hostiranje pgAdmina na vašem VPS-u daje DBA-ima i developerima centraliziranu Postgres konzolu za upravljanje dostupnu s bilo kojeg mjesta putem preglednika, bez instaliranja desktop aplikacije. Povežite pgAdmin s bilo kojom dostupnom Postgres instancom — lokalnim kontejnerima, RDS-om ili Cloud SQL-om hostiranim u oblaku, ili udaljenim Postgres poslužiteljima — i upravljajte svima njima iz jednog web UI-ja.
pgAdmin ključne značajke
Upravljanje više servera
Povežite se i upravljajte bilo kojim brojem PostgreSQL poslužitelja s jednog web sučelja, organiziranih u grupe poslužitelja s označenim metapodacima.
Alat za upite s automatskim dovršavanjem
Potpuno opremljen SQL uređivač s isticanjem sintakse, automatskim dovršavanjem naziva tablica i stupaca, poviješću upita i grafičkom vizualizacijom EXPLAIN plana.
Dizajner shema
Pregledavajte i uređujte baze podataka, sheme, tablice, prikaze, funkcije, sekvence i indekse putem navigatora stabla s dijaloškim okvirima za uređivanje klikom.
ERD dijagrami
Generirajte interaktivne dijagrame entitetskih odnosa iz postojećih shema ili vizualno dizajnirajte nove sheme prije primjene promjena na bazu podataka.
Sigurnosna kopija i vraćanje
Pokrenite pg_dump i pg_restore operacije izravno iz korisničkog sučelja s opcijama formata, razinama kompresije i odabirom po tablici.
Upravljanje ulogama i pravima
Vizualno stvarajte uloge, upravljajte članstvima u grupama te dodjeljujte ili opozivajte dozvole na razini objekata u bazama podataka i shemama.
Zašto pokrenuti pgAdmin na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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