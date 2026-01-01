pgAdmin je najpopularnija i značajkama bogata platforma otvorenog koda za administraciju i razvoj za PostgreSQL, koju održava PostgreSQL zajednica. Web izdanje (pgAdmin 4) pruža dotjerano sučelje temeljeno na pregledniku za upravljanje jednim ili više Postgres poslužitelja — dizajn sheme, razvoj upita s automatskim dovršavanjem i planovima objašnjenja, sigurnosno kopiranje i vraćanje, upravljanje ulogama i dodjelama, nadzor replikacije i pretraživanje cijelog teksta po objektima baze podataka.

Samostalno hostiranje pgAdmina na vašem VPS-u daje DBA-ima i developerima centraliziranu Postgres konzolu za upravljanje dostupnu s bilo kojeg mjesta putem preglednika, bez instaliranja desktop aplikacije. Povežite pgAdmin s bilo kojom dostupnom Postgres instancom — lokalnim kontejnerima, RDS-om ili Cloud SQL-om hostiranim u oblaku, ili udaljenim Postgres poslužiteljima — i upravljajte svima njima iz jednog web UI-ja.