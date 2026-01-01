Apache Guacamole je pristupnik za udaljenu radnu površinu bez klijenta koji vam omogućuje pristup RDP, VNC, SSH i Telnet poslužiteljima iz bilo kojeg modernog web preglednika — bez dodataka, bez izvornog klijentskog softvera i bez postavljanja po uređaju. Preglednik obrađuje prikaz, dok poslužiteljski demon prevodi protokole, čineći udaljeni pristup jednostavnim poput otvaranja URL-a.

Samostalno hostiranje Guacamolea na vlastitom VPS-u pretvara vaš poslužitelj u centralni jump host za upravljanje udaljenim strojevima bilo gdje u svijetu. Ugrađeno upravljanje korisnicima, revizijski zapisi i dijeljenje veza čine ga jednako korisnim za samostalne administratore i male timove, dok svaku vjerodajnicu i sesiju držite pod svojom izravnom kontrolom.