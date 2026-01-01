Do 69% popusta za Apache Guacamole

Postavite Apache Guacamole instalacijom jednim klikom.

Gateway za udaljenu radnu površinu bez klijenta za pristup RDP, SSH, VNC i Telnet vezama izravno iz vašeg web preglednika.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  € /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Apache Guacamole instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Apache Guacamole

69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Apache Guacamole

Apache Guacamole je pristupnik za udaljenu radnu površinu bez klijenta koji vam omogućuje pristup RDP, VNC, SSH i Telnet poslužiteljima iz bilo kojeg modernog web preglednika — bez dodataka, bez izvornog klijentskog softvera i bez postavljanja po uređaju. Preglednik obrađuje prikaz, dok poslužiteljski demon prevodi protokole, čineći udaljeni pristup jednostavnim poput otvaranja URL-a.

Samostalno hostiranje Guacamolea na vlastitom VPS-u pretvara vaš poslužitelj u centralni jump host za upravljanje udaljenim strojevima bilo gdje u svijetu. Ugrađeno upravljanje korisnicima, revizijski zapisi i dijeljenje veza čine ga jednako korisnim za samostalne administratore i male timove, dok svaku vjerodajnicu i sesiju držite pod svojom izravnom kontrolom.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Apache Guacamole ključne značajke

Pristup pregledniku bez klijenta

Povežite se s bilo kojim RDP, VNC, SSH ili Telnet hostom izravno iz kartice preglednika — bez klijentskog softvera, dodataka ili zaobilaznih rješenja za vatrozid.

Višeprotokolna podrška

Ugrađeni adapteri za RDP, VNC, SSH, Telnet i Kubernetes pokrivaju svakodnevne potrebe administratora, developera i sigurnosnih timova.

Centralizirane vjerodajnice

Pohranite lozinke poslužitelja, SSH ključeve i certifikate jednom u Guacamoleu i dodijelite korisnicima pristup bez dijeljenja temeljnih tajni.

Upravljanje korisnicima i grupama

Dozvole temeljene na ulogama, LDAP i SAML integracija te pravila pristupa po vezi održavaju velike timove organiziranima kako raste inventar veza.

Snimanje i revizija sesije

Opcionalno snimanje sesija i detaljni zapisi aktivnosti olakšavaju reviziju tko se gdje povezao i što je radio.

Zašto pokrenuti Apache Guacamole na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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