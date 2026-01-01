Postavite Apache Guacamole instalacijom jednim klikom.
Gateway za udaljenu radnu površinu bez klijenta za pristup RDP, SSH, VNC i Telnet vezama izravno iz vašeg web preglednika.
Odaberite VPS plan za Apache Guacamole
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apache Guacamole
Apache Guacamole je pristupnik za udaljenu radnu površinu bez klijenta koji vam omogućuje pristup RDP, VNC, SSH i Telnet poslužiteljima iz bilo kojeg modernog web preglednika — bez dodataka, bez izvornog klijentskog softvera i bez postavljanja po uređaju. Preglednik obrađuje prikaz, dok poslužiteljski demon prevodi protokole, čineći udaljeni pristup jednostavnim poput otvaranja URL-a.
Samostalno hostiranje Guacamolea na vlastitom VPS-u pretvara vaš poslužitelj u centralni jump host za upravljanje udaljenim strojevima bilo gdje u svijetu. Ugrađeno upravljanje korisnicima, revizijski zapisi i dijeljenje veza čine ga jednako korisnim za samostalne administratore i male timove, dok svaku vjerodajnicu i sesiju držite pod svojom izravnom kontrolom.
Apache Guacamole ključne značajke
Pristup pregledniku bez klijenta
Povežite se s bilo kojim RDP, VNC, SSH ili Telnet hostom izravno iz kartice preglednika — bez klijentskog softvera, dodataka ili zaobilaznih rješenja za vatrozid.
Višeprotokolna podrška
Ugrađeni adapteri za RDP, VNC, SSH, Telnet i Kubernetes pokrivaju svakodnevne potrebe administratora, developera i sigurnosnih timova.
Centralizirane vjerodajnice
Pohranite lozinke poslužitelja, SSH ključeve i certifikate jednom u Guacamoleu i dodijelite korisnicima pristup bez dijeljenja temeljnih tajni.
Upravljanje korisnicima i grupama
Dozvole temeljene na ulogama, LDAP i SAML integracija te pravila pristupa po vezi održavaju velike timove organiziranima kako raste inventar veza.
Snimanje i revizija sesije
Opcionalno snimanje sesija i detaljni zapisi aktivnosti olakšavaju reviziju tko se gdje povezao i što je radio.
Zašto pokrenuti Apache Guacamole na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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