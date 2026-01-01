DreamFactory je platforma za generiranje API-ja otvorenog koda koja trenutno stvara potpuno dokumentirane, ulogama zaštićene REST i GraphQL API-je za bilo koju bazu podataka — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server i više — bez pisanja ijednog retka koda. Povežite svoju bazu podataka, a DreamFactory generira potpuni CRUD API s ugrađenom autentifikacijom, ograničenjem stope i kontrolom pristupa na razini polja.

Samostalno hostiranje DreamFactoryja na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad vašim podacima i API slojem, bez cijena po pozivu ili ovisnosti o dobavljaču. Ovo postavljanje uključuje MySQL za sistemsku bazu podataka i Redis za keširanje visokih performansi, čime dobivate API platformu spremnu za proizvodnju odmah po instalaciji.