Postavite DreamFactory instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za REST i GraphQL API koja automatski generira sigurne API-je baze podataka za nekoliko minuta bez kodiranja.
Odaberite VPS plan za DreamFactory
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz DreamFactory
DreamFactory je platforma za generiranje API-ja otvorenog koda koja trenutno stvara potpuno dokumentirane, ulogama zaštićene REST i GraphQL API-je za bilo koju bazu podataka — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server i više — bez pisanja ijednog retka koda. Povežite svoju bazu podataka, a DreamFactory generira potpuni CRUD API s ugrađenom autentifikacijom, ograničenjem stope i kontrolom pristupa na razini polja.
Samostalno hostiranje DreamFactoryja na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad vašim podacima i API slojem, bez cijena po pozivu ili ovisnosti o dobavljaču. Ovo postavljanje uključuje MySQL za sistemsku bazu podataka i Redis za keširanje visokih performansi, čime dobivate API platformu spremnu za proizvodnju odmah po instalaciji.
DreamFactory ključne značajke
Automatski generirani API-ji
Povežite bilo koju SQL ili NoSQL bazu podataka i odmah primite potpuni REST i GraphQL API s potpunom CRUD podrškom — nije potrebno ručno kodiranje krajnjih točaka.
Kontrola pristupa temeljena na ulogama
Definirajte detaljne dozvole po korisniku ili ulozi, ograničavajući pristup sve do pojedinačnih tablica i polja kako bi podaci ostali sigurni.
Višebazna podrška
Generirajte API-je iz MySQL-a, PostgreSQL-a, MongoDB-a, Redis-a, SQL Servera, Oracle-a i desetaka drugih izvora podataka s jedne platforme.
Upravljanje API ključevima
Izdajte i opozovite API ključeve po aplikaciji ili potrošaču, s opcionalnim ograničenjem stope kako biste spriječili zlouporabu i kontrolirali korištenje.
API dokumentacija uživo
Svaki generirani API dolazi s interaktivnom Swagger dokumentacijom tako da programeri mogu odmah istražiti i testirati krajnje točke.
Zašto pokrenuti DreamFactory na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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