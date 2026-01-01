Postavite Vvveb CMS instalacijom jednim klikom.
CMS povuci i ispusti za vizualnu izradu web stranica, blogova i e-trgovina bez pisanja koda.
Odaberite VPS plan za Vvveb CMS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Vvveb CMS
Vvveb je sustav za upravljanje sadržajem otvorenog koda s integriranim vizualnim alatom za izradu stranica povlačenjem i ispuštanjem. Omogućuje vam dizajniranje i objavljivanje profesionalnih web stranica, blogova i internetskih trgovina povlačenjem komponenti na radnu površinu i vizualnom prilagodbom — nije potrebno kodiranje.
Samostalno hostiranje Vvveba na VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad infrastrukturom vaše web stranice i podacima bez mjesečnih SaaS naknada. Biblioteka komponenti pokriva izglede, tekst, medije, obrasce i elemente e-trgovine, dok pozadinski sustav pruža upravljanje s više stranica, prijenos medija i prilagodbu tema.
Vvveb CMS ključne značajke
Vizualni alat za izradu stranice
Izradite stranice povlačenjem i ispuštanjem komponenti na platno uživo s trenutnim vizualnim povratnim informacijama i uređivanjem u retku.
Spremno za e-trgovinu
Stvorite kataloge proizvoda, košarice i procese naplate s ugrađenim komponentama i predlošcima za e-trgovinu.
Upravljanje blogom
Kreirajte i upravljajte objavama na blogu s kategorijama, oznakama i profilima autora koristeći ugrađene alate za upravljanje sadržajem.
Prilagodba teme
Prilagodite boje, fontove i izgled globalno putem uređivača tema bez izravnog dodirivanja CSS-a ili datoteka predložaka.
Objavljivanje bez koda
Objavljujte nove stranice i vizualno ažurirajte sadržaj bez uključenosti developera, čime ažuriranja stranice ostaju brza i neovisna.
Zašto pokrenuti Vvveb CMS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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