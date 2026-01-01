Vvveb je sustav za upravljanje sadržajem otvorenog koda s integriranim vizualnim alatom za izradu stranica povlačenjem i ispuštanjem. Omogućuje vam dizajniranje i objavljivanje profesionalnih web stranica, blogova i internetskih trgovina povlačenjem komponenti na radnu površinu i vizualnom prilagodbom — nije potrebno kodiranje.

Samostalno hostiranje Vvveba na VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad infrastrukturom vaše web stranice i podacima bez mjesečnih SaaS naknada. Biblioteka komponenti pokriva izglede, tekst, medije, obrasce i elemente e-trgovine, dok pozadinski sustav pruža upravljanje s više stranica, prijenos medija i prilagodbu tema.