Do 69% popusta za FusionDirectory

Postavite FusionDirectory u jednom kliku.

Web-bazirano upravljanje identitetima za administraciju LDAP-a, Sambe, Kerberosa, pošte, DNS-a, DHCP-a i SSH ključeva.

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AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite FusionDirectory u jednom kliku.

Odaberite VPS plan za FusionDirectory

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz FusionDirectory

FusionDirectory je aplikacija otvorenog koda za upravljanje identitetima i pristupom koja standardni LDAP direktorij pretvara u platformu kojom se može upravljati za korisnike, grupe, mail račune, Samba dijeljenja, Kerberos principe i desetke drugih sustavnih usluga. Umjesto pisanja ldif datoteka ili korištenja ldapsearch-a iz naredbenog retka, administratori rade u web sučelju koje razumije sheme usluga na koje se povezuju.

Samostalno hostiranje FusionDirectoryja na VPS-u drži direktorij — sustav zapisa za svaki račun na vašoj mreži — u potpunosti pod vašom kontrolom. Ova implementacija objedinjuje OpenLDAP pozadinu unaprijed učitanu s potrebnim FusionDirectory shemama, tako da se web sučelje i direktorij kojim upravlja pokreću zajedno kao jedinstveni aplikacijski stog.

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Što možete izgraditi uz {name}

FusionDirectory ključne značajke

Web-bazirana LDAP administracija

Upravljajte korisnicima, grupama, organizacijskim jedinicama i ACL-ovima u pregledniku bez pisanja ldif datoteka ili pokretanja ldapadd-a s terminala.

Samba i Kerberos

Omogućite Samba račune za dijeljenje datoteka i Kerberos principale izravno iz korisničkih zapisa, održavajući Windows umrežavanje i SSO sinkroniziranima s imenicima.

Arhitektura dodataka

Proširite direktorij s opcionalnim modulima za e-poštu, DNS, DHCP, SSH ključeve, sudo pravila, certifikate i pravila lozinki — omogućite samo one koje trebate.

Uključen OpenLDAP

Isporučuje se s OpenLDAP pozadinom unaprijed učitanom sa shemama FusionDirectoryja, tako da je direktorij spreman za upravljanje odmah nakon implementacije.

Revizijski trag

Ugrađeni dodatak za nadzor bilježi svaku promjenu direktorija s podacima tko, što i kada, podržavajući preglede usklađenosti i forenzičke istrage.

Upravljanje pravilima lozinke

Konfigurirajte složenost lozinke, istek i pravila zaključavanja putem korisničkog sučelja te ih primijenite na sve korisničke populacije s jednog zaslona.

Zašto pokrenuti FusionDirectory na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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