FusionDirectory je aplikacija otvorenog koda za upravljanje identitetima i pristupom koja standardni LDAP direktorij pretvara u platformu kojom se može upravljati za korisnike, grupe, mail račune, Samba dijeljenja, Kerberos principe i desetke drugih sustavnih usluga. Umjesto pisanja ldif datoteka ili korištenja ldapsearch-a iz naredbenog retka, administratori rade u web sučelju koje razumije sheme usluga na koje se povezuju.

Samostalno hostiranje FusionDirectoryja na VPS-u drži direktorij — sustav zapisa za svaki račun na vašoj mreži — u potpunosti pod vašom kontrolom. Ova implementacija objedinjuje OpenLDAP pozadinu unaprijed učitanu s potrebnim FusionDirectory shemama, tako da se web sučelje i direktorij kojim upravlja pokreću zajedno kao jedinstveni aplikacijski stog.