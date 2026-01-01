Postavite FusionDirectory u jednom kliku.
Web-bazirano upravljanje identitetima za administraciju LDAP-a, Sambe, Kerberosa, pošte, DNS-a, DHCP-a i SSH ključeva.
Odaberite VPS plan za FusionDirectory
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz FusionDirectory
FusionDirectory je aplikacija otvorenog koda za upravljanje identitetima i pristupom koja standardni LDAP direktorij pretvara u platformu kojom se može upravljati za korisnike, grupe, mail račune, Samba dijeljenja, Kerberos principe i desetke drugih sustavnih usluga. Umjesto pisanja ldif datoteka ili korištenja ldapsearch-a iz naredbenog retka, administratori rade u web sučelju koje razumije sheme usluga na koje se povezuju.
Samostalno hostiranje FusionDirectoryja na VPS-u drži direktorij — sustav zapisa za svaki račun na vašoj mreži — u potpunosti pod vašom kontrolom. Ova implementacija objedinjuje OpenLDAP pozadinu unaprijed učitanu s potrebnim FusionDirectory shemama, tako da se web sučelje i direktorij kojim upravlja pokreću zajedno kao jedinstveni aplikacijski stog.
FusionDirectory ključne značajke
Web-bazirana LDAP administracija
Upravljajte korisnicima, grupama, organizacijskim jedinicama i ACL-ovima u pregledniku bez pisanja ldif datoteka ili pokretanja ldapadd-a s terminala.
Samba i Kerberos
Omogućite Samba račune za dijeljenje datoteka i Kerberos principale izravno iz korisničkih zapisa, održavajući Windows umrežavanje i SSO sinkroniziranima s imenicima.
Arhitektura dodataka
Proširite direktorij s opcionalnim modulima za e-poštu, DNS, DHCP, SSH ključeve, sudo pravila, certifikate i pravila lozinki — omogućite samo one koje trebate.
Uključen OpenLDAP
Isporučuje se s OpenLDAP pozadinom unaprijed učitanom sa shemama FusionDirectoryja, tako da je direktorij spreman za upravljanje odmah nakon implementacije.
Revizijski trag
Ugrađeni dodatak za nadzor bilježi svaku promjenu direktorija s podacima tko, što i kada, podržavajući preglede usklađenosti i forenzičke istrage.
Upravljanje pravilima lozinke
Konfigurirajte složenost lozinke, istek i pravila zaključavanja putem korisničkog sučelja te ih primijenite na sve korisničke populacije s jednog zaslona.
Zašto pokrenuti FusionDirectory na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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