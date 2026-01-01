GIMP (GNU Image Manipulation Program) je besplatan, open-source uređivač rasterske grafike sa skupom značajki usporedivim s komercijalnim alatima. Omogućuje retuširanje fotografija, korekciju boja, kompoziciju temeljenu na slojevima, digitalno slikanje i grafički dizajn u jednoj aplikaciji. Ovaj predložak pokreće GIMP u desktop okruženju dostupnom putem preglednika putem KasmVNC-a, tako da je vaše cjelokupno okruženje za uređivanje dostupno s bilo kojeg uređaja bez lokalne instalacije.

Hostiranje GIMP-a na VPS-u znači da su vaše prilagođene četke, skripte i projektne datoteke uvijek dostupne s bilo kojeg stroja. Namjenski CPU i RAM resursi obrađuju velika platna i poslove skupnog izvoza koji bi opteretili lokalni uređaj niske specifikacije.