Postavite GIMP instalacijom jednim klikom.
Profesionalni uređivač slika otvorenog koda dostupan iz bilo kojeg preglednika putem sučelja udaljene radne površine.
Odaberite VPS plan za GIMP
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program) je besplatan, open-source uređivač rasterske grafike sa skupom značajki usporedivim s komercijalnim alatima. Omogućuje retuširanje fotografija, korekciju boja, kompoziciju temeljenu na slojevima, digitalno slikanje i grafički dizajn u jednoj aplikaciji. Ovaj predložak pokreće GIMP u desktop okruženju dostupnom putem preglednika putem KasmVNC-a, tako da je vaše cjelokupno okruženje za uređivanje dostupno s bilo kojeg uređaja bez lokalne instalacije.
Hostiranje GIMP-a na VPS-u znači da su vaše prilagođene četke, skripte i projektne datoteke uvijek dostupne s bilo kojeg stroja. Namjenski CPU i RAM resursi obrađuju velika platna i poslove skupnog izvoza koji bi opteretili lokalni uređaj niske specifikacije.
GIMP ključne značajke
Pristup putem preglednika
Pristupite potpunom GIMP radnom okruženju iz bilo kojeg modernog preglednika putem KasmVNC-a — nije potrebna lokalna instalacija na bilo kojem uređaju.
Napredni alati za retuširanje
Profesionalno retuširanje fotografija, korekcija boja, mapiranje tonova i alati za popravak za fotografe i dizajnere.
Kompozicija slojeva
Uređivanje temeljeno na slojevima s maskama, načinima miješanja i grupiranjem za složene kompozicije slika.
Automatizacija skriptiranja
Skriptiranje Script-Fu i Python-Fu automatizira ponavljajuće zadatke i omogućuje skupnu obradu velikih skupova slika.
Široka podrška za formate
Otvarajte, uređujte i izvozite stotine formata datoteka uključujući PSD, TIFF, WebP i RAW bez alata za konverziju.
Zašto pokrenuti GIMP na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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Samostalno hostiran Anki poslužitelj za sinkronizaciju s podrškom za više korisnika, sigurnosnim kopijama i web nadzornom pločom