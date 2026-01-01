Moodle je najpopularniji sustav za upravljanje učenjem otvorenog koda na svijetu, kojem vjeruje 489 milijuna korisnika na više od 152.000 stranica u 236 zemalja. Pruža sve što je potrebno edukatorima i timovima za obuku: izradu tečajeva, kvizove i procjene, recenzije kolega, forume za raspravu, upravljanje ocjenama i mobilni pristup — sve pod jednom samostalno hostiranom platformom. Uz usklađenost s WCAG 2.1 AA standardima pristupačnosti i preko 2.000 dodataka, Moodle se prilagođava svakom okruženju za učenje, od osnovnih i srednjih škola do odjela za korporativnu obuku.

Samostalno hostiranje Moodlea na vašem VPS-u eliminira naknade za licenciranje po korisniku i daje vam potpuno vlasništvo nad sadržajem tečaja i podacima polaznika. Možete instalirati prilagođene dodatke, primijeniti brendirane teme i integrirati se s postojećim sustavima za autentifikaciju bez ograničenja koja nameću pružatelji hostiranih LMS-ova.