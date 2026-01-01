Do 69% popusta za Moodle

Postavite Moodle instalacijom jednim klikom.

Najpopularniji svjetski LMS otvorenog koda kojem vjeruje 489 milijuna korisnika za online tečajeve, procjene i obuku.

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AI VPS
5,49/mj
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30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Moodle instalacijom jednim klikom.

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69 % popusta
KVM 1
17,99
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Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
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NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
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8 TB propusnosti
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KVM 4
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10,99/mj
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KVM 8
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Odaberite plan
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400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Moodle

Moodle je najpopularniji sustav za upravljanje učenjem otvorenog koda na svijetu, kojem vjeruje 489 milijuna korisnika na više od 152.000 stranica u 236 zemalja. Pruža sve što je potrebno edukatorima i timovima za obuku: izradu tečajeva, kvizove i procjene, recenzije kolega, forume za raspravu, upravljanje ocjenama i mobilni pristup — sve pod jednom samostalno hostiranom platformom. Uz usklađenost s WCAG 2.1 AA standardima pristupačnosti i preko 2.000 dodataka, Moodle se prilagođava svakom okruženju za učenje, od osnovnih i srednjih škola do odjela za korporativnu obuku.

Samostalno hostiranje Moodlea na vašem VPS-u eliminira naknade za licenciranje po korisniku i daje vam potpuno vlasništvo nad sadržajem tečaja i podacima polaznika. Možete instalirati prilagođene dodatke, primijeniti brendirane teme i integrirati se s postojećim sustavima za autentifikaciju bez ograničenja koja nameću pružatelji hostiranih LMS-ova.

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Što možete izgraditi uz {name}

Moodle ključne značajke

Graditelj tečajeva

Organizacija tečaja povlačenjem i ispuštanjem uz podršku za videozapise, SCORM pakete, kvizove, zadatke i interaktivne aktivnosti u jednom jedinstvenom uređivaču.

Alati za procjenu

Kvizovi, recenzije kolega, ocjenjivanje temeljeno na rubrikama i automatizirane povratne informacije pružaju instruktorima fleksibilne načine za procjenu i praćenje napretka polaznika.

Značajke suradnje

Forumi za raspravu, chat sobe, wikiji i ugrađena integracija videokonferencija olakšavaju aktivno učenje i grupnu interakciju u bilo kojem opsegu.

Analitika i izvještavanje

Prilagodljiva izvješća prate završetak tečaja, rezultate kvizova i metrike angažmana kako bi instruktori mogli rano identificirati učenike s poteškoćama.

Ekosustav dodataka

Preko 2.000 dodataka proširuje Moodle s gamifikacijom, integracijama trećih strana, prilagođenim vrstama aktivnosti i specijaliziranim formatima procjene.

Zašto pokrenuti Moodle na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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