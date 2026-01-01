Postavite Moodle instalacijom jednim klikom.
Najpopularniji svjetski LMS otvorenog koda kojem vjeruje 489 milijuna korisnika za online tečajeve, procjene i obuku.
Odaberite VPS plan za Moodle
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Moodle
Moodle je najpopularniji sustav za upravljanje učenjem otvorenog koda na svijetu, kojem vjeruje 489 milijuna korisnika na više od 152.000 stranica u 236 zemalja. Pruža sve što je potrebno edukatorima i timovima za obuku: izradu tečajeva, kvizove i procjene, recenzije kolega, forume za raspravu, upravljanje ocjenama i mobilni pristup — sve pod jednom samostalno hostiranom platformom. Uz usklađenost s WCAG 2.1 AA standardima pristupačnosti i preko 2.000 dodataka, Moodle se prilagođava svakom okruženju za učenje, od osnovnih i srednjih škola do odjela za korporativnu obuku.
Samostalno hostiranje Moodlea na vašem VPS-u eliminira naknade za licenciranje po korisniku i daje vam potpuno vlasništvo nad sadržajem tečaja i podacima polaznika. Možete instalirati prilagođene dodatke, primijeniti brendirane teme i integrirati se s postojećim sustavima za autentifikaciju bez ograničenja koja nameću pružatelji hostiranih LMS-ova.
Moodle ključne značajke
Graditelj tečajeva
Organizacija tečaja povlačenjem i ispuštanjem uz podršku za videozapise, SCORM pakete, kvizove, zadatke i interaktivne aktivnosti u jednom jedinstvenom uređivaču.
Alati za procjenu
Kvizovi, recenzije kolega, ocjenjivanje temeljeno na rubrikama i automatizirane povratne informacije pružaju instruktorima fleksibilne načine za procjenu i praćenje napretka polaznika.
Značajke suradnje
Forumi za raspravu, chat sobe, wikiji i ugrađena integracija videokonferencija olakšavaju aktivno učenje i grupnu interakciju u bilo kojem opsegu.
Analitika i izvještavanje
Prilagodljiva izvješća prate završetak tečaja, rezultate kvizova i metrike angažmana kako bi instruktori mogli rano identificirati učenike s poteškoćama.
Ekosustav dodataka
Preko 2.000 dodataka proširuje Moodle s gamifikacijom, integracijama trećih strana, prilagođenim vrstama aktivnosti i specijaliziranim formatima procjene.
Zašto pokrenuti Moodle na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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