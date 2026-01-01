EmonCMS je open-source pozadina projekta OpenEnergyMonitor, izgrađena specifično za vremenski-serijske podatke o energiji, temperaturi i okolišu. Za razliku od općenitih nadzornih ploča, svaka komponenta — od cjevovoda za obradu ulaznih podataka do PHPFina i PHPTimeSeries pogona za pohranu — podešena je za godine visokorezolucijskih senzorskih podataka na skromnom hardveru.

Samostalno hostiranje EmonCMS-a na VPS-u drži mjerenja kućanstva, solarnih sustava, toplinskih pumpi i IoT-a u potpunosti pod vašom kontrolom, bez ograničenja po feedu ili pretplata na oblak. Uključeni MQTT broker, MariaDB i Redis stack prihvaćaju podatke s emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant i bilo kojeg HTTP ili MQTT-kompatibilnog senzora.