Postavite EmonCMS jednim klikom.
Web aplikacija otvorenog koda za bilježenje i vizualizaciju podataka senzora za energiju, temperaturu i okoliš tijekom vremena.
Odaberite VPS plan za EmonCMS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz EmonCMS
EmonCMS je open-source pozadina projekta OpenEnergyMonitor, izgrađena specifično za vremenski-serijske podatke o energiji, temperaturi i okolišu. Za razliku od općenitih nadzornih ploča, svaka komponenta — od cjevovoda za obradu ulaznih podataka do PHPFina i PHPTimeSeries pogona za pohranu — podešena je za godine visokorezolucijskih senzorskih podataka na skromnom hardveru.
Samostalno hostiranje EmonCMS-a na VPS-u drži mjerenja kućanstva, solarnih sustava, toplinskih pumpi i IoT-a u potpunosti pod vašom kontrolom, bez ograničenja po feedu ili pretplata na oblak. Uključeni MQTT broker, MariaDB i Redis stack prihvaćaju podatke s emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant i bilo kojeg HTTP ili MQTT-kompatibilnog senzora.
EmonCMS ključne značajke
Feedovi vremenskih serija
Prilagođeni PHPFina i PHPTimeSeries mehanizmi pohranjuju godine očitanja senzora visoke rezolucije daleko učinkovitije nego opća SQL baza podataka.
MQTT i HTTP ulazi
Primajte podatke s emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, ili bilo kojeg uređaja koji može objavljivati MQTT ili pozivati HTTP API.
Obrada ulaza
Povežite konverzije jedinica, akumulatore snage u energiju, ograničenja brzine i virtualne feedove bez pisanja koda ili vanjskih skripti.
Nadzorne ploče i grafikoni
Uređivač nadzorne ploče povuci i ispusti s višeserijskim grafikonima, mjeračima i stupčastim grafikonima za vizualizaciju senzora uživo i povijesnih podataka.
Aplikacije za korištenje energije
Unaprijed izrađene aplikacije za solarne fotonaponske sustave, toplinske pumpe, električna vozila i potrošnju kućanstva pružaju uvide bez ručne konfiguracije.
REST API i izvozi
Čitajte i pišite svaki feed putem dokumentiranog REST API-ja i izvezite sirove CSV podatke za offline analizu ili sigurnosnu kopiju.
Zašto pokrenuti EmonCMS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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