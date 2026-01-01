OpenBao je fork otvorenog koda vođen zajednicom od HashiCorp Vaulta, izgrađen kako bi pružio sigurno, centralizirano upravljanje tajnama za timove i aplikacije. Omogućuje vam pohranu, pristup i rotaciju dinamičkih tajni, ključeva za šifriranje i vjerodajnica putem jedinstvenog API-ja bez raspršivanja osjetljivih podataka po konfiguracijskim datotekama ili varijablama okoline.

Samostalno hostiranje OpenBaoa na vlastitom VPS-u znači da vaše tajne nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu — nema ograničenja upotrebe, nema vendor lock-ina i nema rizika da SaaS pružatelj pristupi vašim vjerodajnicama. Dobivate cijeli skup značajki kompatibilnih s Vaultom pod vašom kontrolom.