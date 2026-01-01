Postavite OpenBao instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za upravljanje tajnama za sigurno pohranjivanje API ključeva, lozinki, certifikata i ostalih osjetljivih podataka.
Odaberite VPS plan za OpenBao
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OpenBao
OpenBao je fork otvorenog koda vođen zajednicom od HashiCorp Vaulta, izgrađen kako bi pružio sigurno, centralizirano upravljanje tajnama za timove i aplikacije. Omogućuje vam pohranu, pristup i rotaciju dinamičkih tajni, ključeva za šifriranje i vjerodajnica putem jedinstvenog API-ja bez raspršivanja osjetljivih podataka po konfiguracijskim datotekama ili varijablama okoline.
Samostalno hostiranje OpenBaoa na vlastitom VPS-u znači da vaše tajne nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu — nema ograničenja upotrebe, nema vendor lock-ina i nema rizika da SaaS pružatelj pristupi vašim vjerodajnicama. Dobivate cijeli skup značajki kompatibilnih s Vaultom pod vašom kontrolom.
OpenBao ključne značajke
Dinamičke tajne
Generirajte kratkotrajne vjerodajnice na zahtjev za baze podataka i pružatelje usluga u oblaku, automatski opozvane kada više nisu potrebne.
Šifrirana pohrana ključ-vrijednost
Pohranite proizvoljne tajne u mirovanju uz AES-256-GCM enkripciju tako da osjetljive vrijednosti nikada nisu izložene na disku.
Granularna kontrola pristupa
Definirajte pravila pristupa temeljena na pravilima koja ograničavaju koje usluge i korisnici mogu čitati, pisati ili popisivati određene tajne putanje.
Više metoda autentifikacije
Autenticirajte aplikacije i korisnike putem tokena, userpassa, AppRolea, LDAP-a, JWT-a i drugih metoda bez promjene vašeg radnog procesa.
Potpuno revizijsko bilježenje
Svaki zahtjev i odgovor bilježi se u nepromjenjive revizijske zapise, dajući vam potpun trag za usklađenost i odgovor na incidente.
HTTP API i CLI
Integrirajte dohvaćanje tajni u bilo koji jezik ili cjevovod koristeći REST API ili višeplatformski bao CLI.
Zašto pokrenuti OpenBao na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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