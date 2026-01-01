Parse Server je nasljednik otvorenog koda izvorne Parse Platforme, pružajući kompletan backend-kao-uslugu za mobilne i web aplikacije. Omogućuje pohranu objekata, autentifikaciju korisnika, pohranu datoteka, push obavijesti i Live Queries putem automatski generiranih REST i GraphQL API-ja, eliminirajući većinu standardnog koda koji je obično potreban za isporuku povezane aplikacije.

Samostalno hostiranje Parse Servera na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad korisničkim računima, podacima aplikacije i logikom koda u oblaku — bez naknada po zahtjevu, bez vezanosti za dobavljača i bez iznenadnih rokova za migraciju. Ova implementacija dolazi s MongoDB-om i službenim Parse Dashboardom tako da možete pregledavati klase, pokretati upite i upravljati shemom od prvog dana.