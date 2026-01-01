Postavite Parse Server instalacijom jednim klikom.
Backend otvorenog koda za mobilne i web aplikacije s REST-om, GraphQL-om, upitima u stvarnom vremenu, autentifikacijom i push obavijestima.
Odaberite VPS plan za Parse Server
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Parse Server
Parse Server je nasljednik otvorenog koda izvorne Parse Platforme, pružajući kompletan backend-kao-uslugu za mobilne i web aplikacije. Omogućuje pohranu objekata, autentifikaciju korisnika, pohranu datoteka, push obavijesti i Live Queries putem automatski generiranih REST i GraphQL API-ja, eliminirajući većinu standardnog koda koji je obično potreban za isporuku povezane aplikacije.
Samostalno hostiranje Parse Servera na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad korisničkim računima, podacima aplikacije i logikom koda u oblaku — bez naknada po zahtjevu, bez vezanosti za dobavljača i bez iznenadnih rokova za migraciju. Ova implementacija dolazi s MongoDB-om i službenim Parse Dashboardom tako da možete pregledavati klase, pokretati upite i upravljati shemom od prvog dana.
Parse Server ključne značajke
REST i GraphQL API-ji
Svaka klasa koju definirate je odmah dostupna putem automatski generiranih REST i GraphQL krajnjih točaka, tako da iOS, Android i web klijenti mogu čitati i pisati podatke bez prilagođenog serverskog koda.
Korisnička autentifikacija
Ugrađeno korisničko ime/lozinka, provjera e-pošte i društvene prijave za Facebook, Apple, Google i Twitter omogućuju vam da u nekoliko minuta isporučite sigurne tokove računa.
Upiti uživo
Pretplatite se na promjene bilo koje klase putem WebSocketa za pokretanje chata u stvarnom vremenu, alata za suradnju i nadzornih ploča uživo bez zasebnog pub/sub stoga.
Cloud Code funkcije
Pokrenite poslužiteljski JavaScript na okidačima za umetanje, ažuriranje i brisanje ili kao pozivne funkcije za provođenje poslovnih pravila i integraciju s API-jima trećih strana.
Push obavijesti
Šaljite ciljane push obavijesti na iOS, Android i web klijente koristeći ugrađeni sustav za upravljanje instalacijama i kanalima.
Parse Dashboard uključeno
Pregledajte klase, uredite retke, pokrenite agregacijske upite i pregledajte shemu putem službene Parse nadzorne ploče koja dolazi uz poslužitelj.
Zašto pokrenuti Parse Server na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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