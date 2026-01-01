Postavite super produktivnost instalacijom jednim klikom.
Napredni upravitelj zadataka koji kombinira popise obaveza, praćenje vremena, Pomodoro mjerač vremena i integracije s Jira, GitHub i GitLab u jednom alatu.
Odaberite VPS plan za Super Productivity
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Super Productivity
Super Productivity objedinjuje upravljanje zadacima, praćenje vremena i integracije razvojnih alata u jednu aplikaciju. Kombinira strukturirane popise zadataka s Pomodoro-baziranim timeboxingom, automatsko generiranje radnih listova i izravne integracije s Jira, GitHub, GitLab i Trello — tako da dodijeljeni problemi ulaze u vaš popis zadataka bez ručnog unosa i radni dnevnici se automatski sinkroniziraju natrag.
Samostalno hostiranje na vašem VPS-u čini Super Productivity dostupnim iz bilo kojeg preglednika bez instaliranja desktop aplikacije, dok vaši podaci o zadacima, podaci o klijentima i radni obrasci ostaju na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Bez analitike, bez telemetrije i bez naknada po korisniku.
Super Productivity ključne značajke
Integrirano praćenje vremena
Pratite vrijeme po zadatku uz automatsko generiranje radnih listova — idealno za naplatu klijentima, izvještavanje o sprintovima i razumijevanje kamo odlaze vaši sati.
Pomodoro tajmer
Ugrađena podrška za Pomodoro tehniku s podesivim intervalima rada i odmora plus podsjetnici za održavanje fokusa i sprječavanje izgaranja.
Jira i GitHub sinkronizacija
Automatski uvezite dodijeljene Jira tikete i GitHub probleme na svoj popis zadataka i vratite radne dnevnike kako biste održali sinkronizaciju projektnih alata.
Podzadaci i projekti
Organizirajte rad s hijerarhijskim podzadacima, projektima i oznakama kodiranim bojama kako bi složene inicijative ostale strukturirane i upravljive.
Produktivnost metrike
Prati dovršene zadatke, vrijeme fokusa i dnevne obrasce tijekom vremena kako biste mogli prepoznati uska grla u radnom procesu i poboljšati svoje navike.
Zašto pokrenuti Super Productivity na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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