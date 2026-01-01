Super Productivity objedinjuje upravljanje zadacima, praćenje vremena i integracije razvojnih alata u jednu aplikaciju. Kombinira strukturirane popise zadataka s Pomodoro-baziranim timeboxingom, automatsko generiranje radnih listova i izravne integracije s Jira, GitHub, GitLab i Trello — tako da dodijeljeni problemi ulaze u vaš popis zadataka bez ručnog unosa i radni dnevnici se automatski sinkroniziraju natrag.

Samostalno hostiranje na vašem VPS-u čini Super Productivity dostupnim iz bilo kojeg preglednika bez instaliranja desktop aplikacije, dok vaši podaci o zadacima, podaci o klijentima i radni obrasci ostaju na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Bez analitike, bez telemetrije i bez naknada po korisniku.