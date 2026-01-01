Svix je platforma za isporuku web-hookova otvorenog koda, spremna za poduzeća, koja obrađuje sve što je uključeno u slanje pouzdanih web-hookova u velikom opsegu. Upravlja automatskim ponovnim pokušajima s eksponencijalnim odmakom, nadzorom zdravlja krajnjih točaka, potpisivanjem i provjerom poruka te potpunim zapisnikom revizije svakog pokušaja isporuke — tako da ne morate sami graditi ovu infrastrukturu.

Ugradiva komponenta portala omogućuje korisnicima vaše aplikacije da sami upravljaju svojim web-hook krajnjim točkama i pretplatama na događaje. Izgrađen u Rustu za performanse, Svix radi s PostgreSQL-om i Redisom te izlaže REST API sa službenim SDK-ovima za sve glavne jezike. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u drži sve podatke web-hookova pod vašom kontrolom.