Postavite Svix jednim klikom.
Usluga isporuke webhooka otvorenog koda s automatskim ponovnim pokušajima, potpisivanjem poruka i ugradivim portalom za korisničke krajnje točke.
Odaberite VPS plan za Svix
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Svix
Svix je platforma za isporuku web-hookova otvorenog koda, spremna za poduzeća, koja obrađuje sve što je uključeno u slanje pouzdanih web-hookova u velikom opsegu. Upravlja automatskim ponovnim pokušajima s eksponencijalnim odmakom, nadzorom zdravlja krajnjih točaka, potpisivanjem i provjerom poruka te potpunim zapisnikom revizije svakog pokušaja isporuke — tako da ne morate sami graditi ovu infrastrukturu.
Ugradiva komponenta portala omogućuje korisnicima vaše aplikacije da sami upravljaju svojim web-hook krajnjim točkama i pretplatama na događaje. Izgrađen u Rustu za performanse, Svix radi s PostgreSQL-om i Redisom te izlaže REST API sa službenim SDK-ovima za sve glavne jezike. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u drži sve podatke web-hookova pod vašom kontrolom.
Svix ključne značajke
Automatski ponovni pokušaji
Neuspjele isporuke webhooka automatski se ponovno pokušavaju s eksponencijalnim povratom, osiguravajući da poruke stignu na svoje odredište čak i tijekom privremenih prekida.
Potpisivanje poruke
Svi odlazni webhookovi potpisani su pomoću HMAC-SHA256 ili Ed25519, što primateljima omogućuje kriptografsku provjeru autentičnosti svake poruke.
Ugradivi portal
Isporučite unaprijed izgrađeni portal za upravljanje webhookovima koji vaši korisnici mogu koristiti za registraciju krajnjih točaka i pretplatu na događaje — nije potrebno prilagođeno korisničko sučelje.
Dnevnik revizije isporuke
Svaki pokušaj dostave bilježi se s potpunim detaljima zahtjeva i odgovora, što olakšava otklanjanje pogrešaka i ponovno pokretanje propuštenih događaja.
Višejezični SDK-ovi
Službeni klijentski SDK-ovi za Python, TypeScript, Go, Javu, Ruby i C# omogućuju vam integraciju Svixa u bilo koji backend u nekoliko minuta.
Zašto pokrenuti Svix na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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