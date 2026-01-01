dashdot je lagana, open-source nadzorna ploča poslužitelja izgrađena za samostalne hostere koji žele prekrasan pregled vitalnih funkcija svog VPS-a. Za razliku od potpunih nadzornih sustava koji zahtijevaju baze podataka, agente i složenu konfiguraciju, dashdot radi kao jedan kontejner — implementirajte ga i opterećenje CPU-a, korištenje RAM-a, kapacitet pohrane i propusnost mreže pojavit će se odmah bez ikakvog postavljanja.

Staklasto sučelje dizajnirano je za prikvačivanje u kartici preglednika ili prikazivanje na zidnom zaslonu. Budući da očitava sistemske metrike izravno s hosta, sve ostaje na vašoj vlastitoj infrastrukturi — bez vanjske telemetrije, bez potrebnih računa, bez podataka koji napuštaju vaš poslužitelj.