Postavite dashdot instalacijom jednim klikom.
Minimalistička nadzorna ploča poslužitelja koja prikazuje statistike CPU-a, RAM-a, pohrane i mreže u stvarnom vremenu s modernim staklastim dizajnom.
Odaberite VPS plan za dashdot
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz dashdot
dashdot je lagana, open-source nadzorna ploča poslužitelja izgrađena za samostalne hostere koji žele prekrasan pregled vitalnih funkcija svog VPS-a. Za razliku od potpunih nadzornih sustava koji zahtijevaju baze podataka, agente i složenu konfiguraciju, dashdot radi kao jedan kontejner — implementirajte ga i opterećenje CPU-a, korištenje RAM-a, kapacitet pohrane i propusnost mreže pojavit će se odmah bez ikakvog postavljanja.
Staklasto sučelje dizajnirano je za prikvačivanje u kartici preglednika ili prikazivanje na zidnom zaslonu. Budući da očitava sistemske metrike izravno s hosta, sve ostaje na vašoj vlastitoj infrastrukturi — bez vanjske telemetrije, bez potrebnih računa, bez podataka koji napuštaju vaš poslužitelj.
dashdot ključne značajke
Stvarnovremenske metrike sustava
Opterećenje CPU-a uživo, iskorištenost RAM-a, kapacitet pohrane i propusnost mreže kontinuirano se ažuriraju tako da uvijek vidite trenutno stanje vašeg poslužitelja na prvi pogled.
Postavljanje bez konfiguracije
Bez baze podataka, bez agenata, bez čarobnjaka za postavljanje — jedan se kontejner pokreće i vaše statistike poslužitelja se odmah pojavljuju bez ikakve ručne konfiguracije.
Nadzor temperature CPU-a
Hardverski temperaturni senzori čitaju se izravno s hosta, dajući vam rano upozorenje o termalnim problemima prije nego što utječu na performanse.
Glassmorphic dizajn
Korisničko sučelje od matiranog stakla izrađeno je tako da se može prikvačiti u kartici preglednika ili prikazati na namjenskom monitoru kao ploča statusa poslužitelja uživo.
Mali otisak
dashdot koristi minimalno vlastitog CPU-a i RAM-a, tako da nadzorne režije ne utječu značajno na resurse koje mjeri.
Zašto pokrenuti dashdot na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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