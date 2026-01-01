Postavite Jotty instalacijom jednim klikom.
Lagan sustav za bilježenje i upravljanje zadacima, temeljen na datotekama, s Kanban pločama i podrškom za Markdown — nije potrebna baza podataka.
Odaberite VPS plan za Jotty
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Jotty
Jotty je minimalistički, samostalno hostiran alat za produktivnost koji sve pohranjuje u Markdown i JSON datoteke — bez baze podataka za održavanje. Kombinira TipTap WYSIWYG uređivač za bogate bilješke i popise s Kanban pločama i osnovnim praćenjem vremena, pokrivajući svakodnevno upravljanje zadacima bez nepotrebne složenosti.
Pokretanje Jottyja na vlastitom VPS-u znači da vaše bilješke i popisi zadataka ostaju privatni, dostupni s bilo kojeg uređaja i bez pretplate. Podrška za više korisnika s administratorskom pločom omogućuje obiteljima ili malim timovima dijeljenje jedne instance s odvojenim zbirkama bilješki i opcionalno kolaborativno dijeljenje putem poveznica.
Jotty ključne značajke
Datotečna pohrana
Bilješke i zadaci spremaju se kao Markdown i JSON datoteke — lako ih je sigurnosno kopirati, kontrolirati verzije ili migrirati bez vlasničkih alata za izvoz.
Uređivač obogaćenog teksta
WYSIWYG uređivač pokretan TipTapom podržava Markdown, blokove koda s isticanjem sintakse i popise za provjeru s funkcijom povlačenja i ispuštanja za produktivno bilježenje.
Kanban ploče
Vizualizirajte tijekove rada zadataka s projektnim pločama u Kanban stilu i ugrađenim praćenjem vremena, bez implementacije robusne platforme za upravljanje projektima.
Višekorisnički pristup
Admin panel podržava više korisničkih računa sa zasebnim zbirkama bilješki i dijeljivim poveznicama za selektivnu suradnju.
Zašto pokrenuti Jotty na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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