Jotty je minimalistički, samostalno hostiran alat za produktivnost koji sve pohranjuje u Markdown i JSON datoteke — bez baze podataka za održavanje. Kombinira TipTap WYSIWYG uređivač za bogate bilješke i popise s Kanban pločama i osnovnim praćenjem vremena, pokrivajući svakodnevno upravljanje zadacima bez nepotrebne složenosti.

Pokretanje Jottyja na vlastitom VPS-u znači da vaše bilješke i popisi zadataka ostaju privatni, dostupni s bilo kojeg uređaja i bez pretplate. Podrška za više korisnika s administratorskom pločom omogućuje obiteljima ili malim timovima dijeljenje jedne instance s odvojenim zbirkama bilješki i opcionalno kolaborativno dijeljenje putem poveznica.