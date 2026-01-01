Perplexica je open-source sustav za odgovaranje pokretan umjetnom inteligencijom koji u potpunosti radi na vašem vlastitom hardveru. Pretražuje web i sintetizira točne odgovore s navedenim izvorima, podržavajući i lokalne LLM-ove putem Ollame i pružatelje usluga u oblaku kao što su OpenAI, Claude i Groq — tako da vi birate model koji odgovara vašim zahtjevima za privatnost i performanse.

Samostalno hostiranje Perplexice čuva svaki upit za pretraživanje privatnim na vašem poslužitelju. Za razliku od AI proizvoda za pretraživanje temeljenih na oblaku, nema praćenja korištenja, nema bilježenja upita od strane trećih strana i nema pretplata — samo brzi, citirani odgovori pod vašom potpunom kontrolom.