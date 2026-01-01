Postavite Perplexicu jednim klikom.
AI tražilica usmjerena na privatnost koja kombinira internetsko znanje s lokalnim LLM-ovima i isporučuje citirane odgovore bez praćenja vaših upita.
Odaberite VPS plan za Perplexica
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Perplexica
Perplexica je open-source sustav za odgovaranje pokretan umjetnom inteligencijom koji u potpunosti radi na vašem vlastitom hardveru. Pretražuje web i sintetizira točne odgovore s navedenim izvorima, podržavajući i lokalne LLM-ove putem Ollame i pružatelje usluga u oblaku kao što su OpenAI, Claude i Groq — tako da vi birate model koji odgovara vašim zahtjevima za privatnost i performanse.
Samostalno hostiranje Perplexice čuva svaki upit za pretraživanje privatnim na vašem poslužitelju. Za razliku od AI proizvoda za pretraživanje temeljenih na oblaku, nema praćenja korištenja, nema bilježenja upita od strane trećih strana i nema pretplata — samo brzi, citirani odgovori pod vašom potpunom kontrolom.
Perplexica ključne značajke
Citirani AI odgovori
Svaki odgovor uključuje izvorne poveznice tako da možete provjeriti informacije i dublje istražiti bez slijepog povjerenja u sadržaj generiran umjetnom inteligencijom.
Lokalna LLM podrška
Povežite Ollamu za pokretanje modela otvorenog koda u potpunosti na vašem hardveru bez slanja podataka vanjskim uslugama.
Fleksibilnost više pružatelja
Prebacujte se između OpenAI-ja, Claudea, Groqa i drugih pružatelja usluga u oblaku s jednog sučelja kako biste uravnotežili troškove i mogućnosti.
Potpuna privatnost pretrage
Svi upiti ostaju na vašem VPS-u — bez dijeljenja povijesti pretraživanja s oglasnim mrežama ili analitičkim platformama koje prate vaše ponašanje.
Zašto pokrenuti Perplexica na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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