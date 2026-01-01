Kimai je zrela aplikacija otvorenog koda za praćenje vremena koja freelancerima, agencijama i tvrtkama pruža pouzdan način za bilježenje naplativih sati, upravljanje klijentskim projektima i izradu točnih računa. S čistim web sučeljem, podrškom za više korisnika i dozvolama temeljenim na ulogama, skalira se od samostalnog developera koji prati vlastito vrijeme do agencije koja koordinira desetke članova tima za mnoge klijente.

Za razliku od SaaS alata za praćenje vremena koji naplaćuju po korisniku, samostalno hostiranje Kimaija na vlastitom VPS-u znači da nema ponavljajućih troškova pretplate i potpunu kontrolu nad vašim evidencijama vremena i podacima za naplatu. Ovaj predložak uključuje MySQL za trajnu pohranu spremnu za produkciju.