Postavite Kimai instalacijom jednim klikom.
Besplatna platforma otvorenog koda za praćenje vremena za freelancere, agencije i timove za bilježenje naplativih sati i generiranje računa.
Odaberite VPS plan za Kimai
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Kimai
Kimai je zrela aplikacija otvorenog koda za praćenje vremena koja freelancerima, agencijama i tvrtkama pruža pouzdan način za bilježenje naplativih sati, upravljanje klijentskim projektima i izradu točnih računa. S čistim web sučeljem, podrškom za više korisnika i dozvolama temeljenim na ulogama, skalira se od samostalnog developera koji prati vlastito vrijeme do agencije koja koordinira desetke članova tima za mnoge klijente.
Za razliku od SaaS alata za praćenje vremena koji naplaćuju po korisniku, samostalno hostiranje Kimaija na vlastitom VPS-u znači da nema ponavljajućih troškova pretplate i potpunu kontrolu nad vašim evidencijama vremena i podacima za naplatu. Ovaj predložak uključuje MySQL za trajnu pohranu spremnu za produkciju.
Kimai ključne značajke
Praćenje naplativih sati
Pokrenite i zaustavite mjerače vremena ili ručno unesite sate za bilo kojeg klijenta, projekt ili aktivnost za točne evidencije naplate.
Generiranje računa
Izradite račune izravno iz evidentiranih vremenskih unosa bez izvoza u zaseban alat.
Detaljno izvještavanje
Filtrirajte izvješća prema korisniku, projektu, klijentu ili vremenskom rasponu kako biste razumjeli iskorištenost i podržali naplatu klijentima.
Plugin proširivost
Proširite Kimai s dodacima zajednice za prilagođene tijekove rada, integracije i dodatne formate izvoza.
Zašto pokrenuti Kimai na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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