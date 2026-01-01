Postavite Wavelog jednostavnom instalacijom.
Web aplikacija za bilježenje radioamaterskih veza za praćenje QSO-ova, upravljanje nagradama i integraciju s LoTW-om i eQSL-om.
Odaberite VPS plan za Wavelog
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Wavelog
Wavelog je moderna, web-bazirana aplikacija za bilježenje amaterskih radio veza za praćenje QSO-a i upravljanje napretkom nagrada u programima DXCC, IOTA, SOTA i POTA. Izravno se integrira s LoTW-om, eQSL-om i uslugama pretraživanja callbook-a te podržava CAT radio kontrolu za automatizirano bilježenje tijekom operativnih sesija.
Samostalno hostiranje Waveloga na VPS-u čuva vaše podatke dnevnika privatnima i dostupnima iz bilo kojeg preglednika ili mobilnog uređaja bez ovisnosti o oblaku treće strane. Bilježenje natjecanja, integracija DX klastera, ADIF i Cabrillo izvoz te podrška za više operatora čine ga potpunim rješenjem za bilježenje stanice za ozbiljne amaterske radio operatore.
Wavelog ključne značajke
Praćenje nagrada
Pratite napredak prema DXCC, IOTA, SOTA, POTA i drugim glavnim programima nagrađivanja u amaterskom radiju iz podataka vašeg dnevnika.
LoTW i eQSL sinkronizacija
Automatski prenesite i potvrdite QSO-ove s LoTW-om i eQSL-om za elektroničke nagrade bez ručnog podnošenja.
CAT radio kontrola
Povežite se sa svojim radiom putem CAT sučelja za automatsko popunjavanje polja za opseg, način rada i frekvenciju tijekom rada uživo.
Zapisivanje natjecanja
Zabilježite natjecateljske QSO-e s praćenjem razmjene i provjerom duplikata za natjecateljsko amatersko radio operiranje.
ADIF izvoz
Izvezite svoj cijeli dnevnik u ADIF ili Cabrillo formatu za korištenje s drugim softverom za bilježenje ili sustavima za prijavu nagrada.
Zašto pokrenuti Wavelog na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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