Wavelog je moderna, web-bazirana aplikacija za bilježenje amaterskih radio veza za praćenje QSO-a i upravljanje napretkom nagrada u programima DXCC, IOTA, SOTA i POTA. Izravno se integrira s LoTW-om, eQSL-om i uslugama pretraživanja callbook-a te podržava CAT radio kontrolu za automatizirano bilježenje tijekom operativnih sesija.

Samostalno hostiranje Waveloga na VPS-u čuva vaše podatke dnevnika privatnima i dostupnima iz bilo kojeg preglednika ili mobilnog uređaja bez ovisnosti o oblaku treće strane. Bilježenje natjecanja, integracija DX klastera, ADIF i Cabrillo izvoz te podrška za više operatora čine ga potpunim rješenjem za bilježenje stanice za ozbiljne amaterske radio operatore.