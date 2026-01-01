OpenHands je platforma otvorenog koda za pokretanje AI agenata koji autonomno izvršavaju zadatke softverskog inženjeringa. Podržan izoliranim okruženjem za izvršavanje (sandboxed execution environment), čita i piše datoteke, pokreće terminalske naredbe, izvršava testne pakete, instalira pakete i pretražuje web — sve to bez ljudske intervencije između koraka. Svaka sesija se pokreće u izoliranom spremniku, tako da agent može sigurno obavljati proizvoljne operacije bez utjecaja na vaš VPS host.

Platforma podržava svakog glavnog LLM pružatelja putem LiteLLM-a, omogućujući vam da konfigurirate OpenAI, Anthropic, Google, Ollama ili bilo koju krajnju točku kompatibilnu s OpenAI-jem kao pozadinu za zaključivanje. Samostalno hostiranje (self-hosting) čuva vašu bazu koda i povijest zadataka na infrastrukturi koju kontrolirate, bez naknada po zadatku osim onoga što naplaćuje vaš LLM pružatelj.