Do 69% popusta za OpenHands

Postavite OpenHands jednim klikom.

Autonomni AI softverski inženjer otvorenog koda koji čita, piše i pokreće kod za dovršavanje razvojnih zadataka od početka do kraja.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
10,99/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite OpenHands jednim klikom.

Odaberite VPS plan za OpenHands

69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz OpenHands

OpenHands je platforma otvorenog koda za pokretanje AI agenata koji autonomno izvršavaju zadatke softverskog inženjeringa. Podržan izoliranim okruženjem za izvršavanje (sandboxed execution environment), čita i piše datoteke, pokreće terminalske naredbe, izvršava testne pakete, instalira pakete i pretražuje web — sve to bez ljudske intervencije između koraka. Svaka sesija se pokreće u izoliranom spremniku, tako da agent može sigurno obavljati proizvoljne operacije bez utjecaja na vaš VPS host.

Platforma podržava svakog glavnog LLM pružatelja putem LiteLLM-a, omogućujući vam da konfigurirate OpenAI, Anthropic, Google, Ollama ili bilo koju krajnju točku kompatibilnu s OpenAI-jem kao pozadinu za zaključivanje. Samostalno hostiranje (self-hosting) čuva vašu bazu koda i povijest zadataka na infrastrukturi koju kontrolirate, bez naknada po zadatku osim onoga što naplaćuje vaš LLM pružatelj.

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Što možete izgraditi uz {name}

OpenHands ključne značajke

Autonomno izvršavanje koda

Čita datoteke, piše kod, pokreće naredbe i iterativno testira izlaz — sve unutar izoliranog sandboxa spremnika po sesiji.

Podrška za LLM s više pružatelja

Koristite vlastiti API ključ za OpenAI, Anthropic, Google ili bilo koju krajnju točku kompatibilnu s OpenAI-jem putem ugrađene LiteLLM integracije.

Pregledavanje weba i pretraživanje

Pregledajte dokumentaciju, pretražujte web i dohvatite podatke uživo kao dio višestupanjskih istraživačkih i implementacijskih zadataka.

GitHub integracija

Autentificirajte se s GitHubom kako biste omogućili agentu da autonomno čita repozitorije, stvara grane, potvrđuje promjene i otvara zahtjeve za povlačenje.

Pristup datotekama radnog prostora

Montirajte direktorij svog projekta tako da agent čita i mijenja vaše stvarne izvorne datoteke tijekom svake sesije kodiranja.

Postojanost sesije

Povijest razgovora i memorija agenta ostaju sačuvani kroz sesije tako da se dugotrajni rad može nastaviti točno tamo gdje je stao.

Zašto pokrenuti OpenHands na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

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