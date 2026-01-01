Postavite OpenHands jednim klikom.
Autonomni AI softverski inženjer otvorenog koda koji čita, piše i pokreće kod za dovršavanje razvojnih zadataka od početka do kraja.
Odaberite VPS plan za OpenHands
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OpenHands
OpenHands je platforma otvorenog koda za pokretanje AI agenata koji autonomno izvršavaju zadatke softverskog inženjeringa. Podržan izoliranim okruženjem za izvršavanje (sandboxed execution environment), čita i piše datoteke, pokreće terminalske naredbe, izvršava testne pakete, instalira pakete i pretražuje web — sve to bez ljudske intervencije između koraka. Svaka sesija se pokreće u izoliranom spremniku, tako da agent može sigurno obavljati proizvoljne operacije bez utjecaja na vaš VPS host.
Platforma podržava svakog glavnog LLM pružatelja putem LiteLLM-a, omogućujući vam da konfigurirate OpenAI, Anthropic, Google, Ollama ili bilo koju krajnju točku kompatibilnu s OpenAI-jem kao pozadinu za zaključivanje. Samostalno hostiranje (self-hosting) čuva vašu bazu koda i povijest zadataka na infrastrukturi koju kontrolirate, bez naknada po zadatku osim onoga što naplaćuje vaš LLM pružatelj.
OpenHands ključne značajke
Autonomno izvršavanje koda
Čita datoteke, piše kod, pokreće naredbe i iterativno testira izlaz — sve unutar izoliranog sandboxa spremnika po sesiji.
Podrška za LLM s više pružatelja
Koristite vlastiti API ključ za OpenAI, Anthropic, Google ili bilo koju krajnju točku kompatibilnu s OpenAI-jem putem ugrađene LiteLLM integracije.
Pregledavanje weba i pretraživanje
Pregledajte dokumentaciju, pretražujte web i dohvatite podatke uživo kao dio višestupanjskih istraživačkih i implementacijskih zadataka.
GitHub integracija
Autentificirajte se s GitHubom kako biste omogućili agentu da autonomno čita repozitorije, stvara grane, potvrđuje promjene i otvara zahtjeve za povlačenje.
Pristup datotekama radnog prostora
Montirajte direktorij svog projekta tako da agent čita i mijenja vaše stvarne izvorne datoteke tijekom svake sesije kodiranja.
Postojanost sesije
Povijest razgovora i memorija agenta ostaju sačuvani kroz sesije tako da se dugotrajni rad može nastaviti točno tamo gdje je stao.
Zašto pokrenuti OpenHands na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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