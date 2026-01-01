pretix je platforma za prodaju ulaznica otvorenog koda bogata značajkama, stvorena posebno za organizatore događaja koji žele prodavati ulaznice bez plaćanja naknada po ulaznici komercijalnim uslugama poput Eventbritea ili Ticketmastera. Izgrađena i održavana od strane pretix GmbH u Njemačkoj, pokreće tisuće događaja diljem svijeta — od malih radionica do velikih konferencija i festivala — i projektirana je da podnese trenutke visoke prodaje bez rušenja.

Samostalno hostiranje pretixa na vlastitom VPS-u drži podatke o posjetiteljima, konfiguraciju plaćanja i prihode pod vašom potpunom kontrolom. Umjesto da prepustite postotak od svake ulaznice pristupniku treće strane, plaćate fiksnu naknadu za hosting — i ostajete u potpunosti usklađeni s GDPR-om držeći osobne podatke unutar infrastrukture kojom upravljate.