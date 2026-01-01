Postavite pretix instalacijom jednim klikom.
Platforma za prodaju ulaznica otvorenog koda za konferencije, festivale, radionice i bilo koji događaj s fizičkom ili digitalnom ulaznicom.
Odaberite VPS plan za pretix
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz pretix
pretix je platforma za prodaju ulaznica otvorenog koda bogata značajkama, stvorena posebno za organizatore događaja koji žele prodavati ulaznice bez plaćanja naknada po ulaznici komercijalnim uslugama poput Eventbritea ili Ticketmastera. Izgrađena i održavana od strane pretix GmbH u Njemačkoj, pokreće tisuće događaja diljem svijeta — od malih radionica do velikih konferencija i festivala — i projektirana je da podnese trenutke visoke prodaje bez rušenja.
Samostalno hostiranje pretixa na vlastitom VPS-u drži podatke o posjetiteljima, konfiguraciju plaćanja i prihode pod vašom potpunom kontrolom. Umjesto da prepustite postotak od svake ulaznice pristupniku treće strane, plaćate fiksnu naknadu za hosting — i ostajete u potpunosti usklađeni s GDPR-om držeći osobne podatke unutar infrastrukture kojom upravljate.
pretix ključne značajke
Fleksibilna prodaja ulaznica
Prodajte plaćene, besplatne ulaznice i ulaznice temeljene na donacijama s kvotama, vaučerima, odabirom sjedala i vremenski ograničenom dostupnošću za više događaja iz jedne trgovine.
Ugrađena plaćanja
Nativne integracije sa Stripeom, PayPalom, SEPA-om, bankovnim prijenosom i mnogim drugim pristupnicima — nije potrebno tržište dodataka trećih strana.
Planovi sjedenja
Vizualni interaktivni odabir sjedala s kategorijama, diferencijacijom cijena i sjedalima za osobe s invaliditetom za kazališta, dvorane i stadione.
Prijava na licu mjesta
Prateće mobilne i stolne aplikacije za skeniranje provjeravaju QR-kodirane ulaznice na ulazu, uključujući izvanmrežni način rada za prostore sa slabom povezanošću.
Višejezične trgovine
Isporučite lokalizirane trgovine ulaznicama na više od 30 jezika s prevedenim e-porukama, izgledima ulaznica i procesima naplate, odmah spremno za korištenje.
REST API i Webhookovi
Integrirajte pretix s CRM-ovima, računovodstvenim sustavima i ispisom bedževa putem dokumentiranog REST API-ja i web-hookova vođenih događajima.
Zašto pokrenuti pretix na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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