Do 69% popusta za pretix

Postavite pretix instalacijom jednim klikom.

Platforma za prodaju ulaznica otvorenog koda za konferencije, festivale, radionice i bilo koji događaj s fizičkom ili digitalnom ulaznicom.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
7,79/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite pretix instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za pretix

NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz pretix

pretix je platforma za prodaju ulaznica otvorenog koda bogata značajkama, stvorena posebno za organizatore događaja koji žele prodavati ulaznice bez plaćanja naknada po ulaznici komercijalnim uslugama poput Eventbritea ili Ticketmastera. Izgrađena i održavana od strane pretix GmbH u Njemačkoj, pokreće tisuće događaja diljem svijeta — od malih radionica do velikih konferencija i festivala — i projektirana je da podnese trenutke visoke prodaje bez rušenja.

Samostalno hostiranje pretixa na vlastitom VPS-u drži podatke o posjetiteljima, konfiguraciju plaćanja i prihode pod vašom potpunom kontrolom. Umjesto da prepustite postotak od svake ulaznice pristupniku treće strane, plaćate fiksnu naknadu za hosting — i ostajete u potpunosti usklađeni s GDPR-om držeći osobne podatke unutar infrastrukture kojom upravljate.

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Što možete izgraditi uz {name}

pretix ključne značajke

Fleksibilna prodaja ulaznica

Prodajte plaćene, besplatne ulaznice i ulaznice temeljene na donacijama s kvotama, vaučerima, odabirom sjedala i vremenski ograničenom dostupnošću za više događaja iz jedne trgovine.

Ugrađena plaćanja

Nativne integracije sa Stripeom, PayPalom, SEPA-om, bankovnim prijenosom i mnogim drugim pristupnicima — nije potrebno tržište dodataka trećih strana.

Planovi sjedenja

Vizualni interaktivni odabir sjedala s kategorijama, diferencijacijom cijena i sjedalima za osobe s invaliditetom za kazališta, dvorane i stadione.

Prijava na licu mjesta

Prateće mobilne i stolne aplikacije za skeniranje provjeravaju QR-kodirane ulaznice na ulazu, uključujući izvanmrežni način rada za prostore sa slabom povezanošću.

Višejezične trgovine

Isporučite lokalizirane trgovine ulaznicama na više od 30 jezika s prevedenim e-porukama, izgledima ulaznica i procesima naplate, odmah spremno za korištenje.

REST API i Webhookovi

Integrirajte pretix s CRM-ovima, računovodstvenim sustavima i ispisom bedževa putem dokumentiranog REST API-ja i web-hookova vođenih događajima.

Zašto pokrenuti pretix na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

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