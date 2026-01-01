Postavite PigeonPod instalacijom jednim klikom.
Samohostirani generator podcast feedova koji pretvara YouTube i Bilibili kanale u RSS feedove na koje se možete pretplatiti za bilo koju podcast aplikaciju.
Odaberite VPS plan za PigeonPod
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz PigeonPod
PigeonPod je generator podcast feedova s vlastitim hostingom koji pretvara YouTube kanale, popise za reprodukciju, videozapise i Bilibili sadržaj u standardne RSS podcast feedove. Pretplatite se na bilo koji YouTube kanal unutar PigeonPoda i on automatski preuzima nove epizode kao audio ili video, generirajući RSS feed zaštićen lozinkom na koji se bilo koji podcast klijent — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — može izravno pretplatiti.
Za razliku od proširenja preglednika ili ručnih rješenja, PigeonPod obrađuje cijeli proces na vašem vlastitom poslužitelju: pretplatu, preuzimanje putem yt-dlp-a, transkodiranje putem ffmpeg-a, generiranje feeda i posluživanje RSS-a. Svi potrebni alati su uključeni unutar Docker slike — ništa drugo za instalirati ili konfigurirati.
PigeonPod ključne značajke
Uvoz s YouTubea i Bilibilija
Pretplatite se na YouTube kanale, popise za reprodukciju i pojedinačne videozapise, ili Bilibili kanale i popise za reprodukciju — PigeonPod prati nove objave i automatski ih sinkronizira.
Standardni izlaz RSS feeda
Generira RSS feedove zaštićene lozinkom na koje se bilo koja podcast aplikacija može pretplatiti, dovodeći vaše YouTube pretplate u vaš uobičajeni tijek rada slušanja podcasta.
Kontrola kvalitete zvuka i slike
Konfigurirajte izlazni format, bitrate i kvalitetu po feedu tako da dobijete kompaktne datoteke samo sa zvukom za slušanje ili cijeli video za gledanje — bez ponovnog preuzimanja.
Filteri epizoda i ograničenja
Postavite filtre ključnih riječi, pragove trajanja i ograničenja broja epizoda po feedu kako biste pretplate zadržali usredotočene na sadržaj koji stvarno želite.
S3 i lokalna pohrana
Pohranite preuzete epizode na VPS volumenu ili ih preusmjerite na bilo koju uslugu kompatibilnu sa S3 — MinIO, Cloudflare R2 ili AWS S3 — za veće biblioteke.
Zašto pokrenuti PigeonPod na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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