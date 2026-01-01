PigeonPod je generator podcast feedova s vlastitim hostingom koji pretvara YouTube kanale, popise za reprodukciju, videozapise i Bilibili sadržaj u standardne RSS podcast feedove. Pretplatite se na bilo koji YouTube kanal unutar PigeonPoda i on automatski preuzima nove epizode kao audio ili video, generirajući RSS feed zaštićen lozinkom na koji se bilo koji podcast klijent — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — može izravno pretplatiti.

Za razliku od proširenja preglednika ili ručnih rješenja, PigeonPod obrađuje cijeli proces na vašem vlastitom poslužitelju: pretplatu, preuzimanje putem yt-dlp-a, transkodiranje putem ffmpeg-a, generiranje feeda i posluživanje RSS-a. Svi potrebni alati su uključeni unutar Docker slike — ništa drugo za instalirati ili konfigurirati.