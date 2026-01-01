Hoppscotch je moderna, lagana platforma za razvoj i testiranje API-ja koja pokriva cijeli životni ciklus API-ja — od izrade i testiranja zahtjeva do dokumentiranja i dijeljenja kolekcija s vašim timom. Podržava REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events i WebRTC u jednom sučelju, s varijablama okoline, skriptama prije zahtjeva i naprednim opcijama autentifikacije uključujući OAuth 2.0.

Samostalno hostiranje Hoppscocha na vašem VPS-u čuva sve API ključeve, podatke o zahtjevima i podatke radnog prostora tima u potpunosti na vašoj infrastrukturi, eliminirajući brige o privatnosti podataka kod API klijenata temeljenih na oblaku, dok uklanja troškove pretplate po korisniku kako vaš tim raste.