Postavite Hoppscotch instalacijom jednim klikom.
Platforma za razvoj API-ja otvorenog koda koja podržava REST, GraphQL, WebSocket i suradnju tima u stvarnom vremenu.
Odaberite VPS plan za Hoppscotch
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Hoppscotch
Hoppscotch je moderna, lagana platforma za razvoj i testiranje API-ja koja pokriva cijeli životni ciklus API-ja — od izrade i testiranja zahtjeva do dokumentiranja i dijeljenja kolekcija s vašim timom. Podržava REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events i WebRTC u jednom sučelju, s varijablama okoline, skriptama prije zahtjeva i naprednim opcijama autentifikacije uključujući OAuth 2.0.
Samostalno hostiranje Hoppscocha na vašem VPS-u čuva sve API ključeve, podatke o zahtjevima i podatke radnog prostora tima u potpunosti na vašoj infrastrukturi, eliminirajući brige o privatnosti podataka kod API klijenata temeljenih na oblaku, dok uklanja troškove pretplate po korisniku kako vaš tim raste.
Hoppscotch ključne značajke
Višeprotokolno testiranje
Testirajte REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events i WebRTC veze s jednog jedinstvenog sučelja.
Timski radni prostori
Dijelite zbirke i surađujte u stvarnom vremenu s članovima tima preko zajedničkih radnih prostora bez napuštanja vaše privatne infrastrukture.
Napredna autentikacija
Ugrađena podrška za OAuth 2.0, Bearer tokene, Basic Auth i API ključeve pokriva praktički svaku shemu provjere autentičnosti.
Varijable okoline
Prebacujte se između razvojnog, testnog i produkcijskog okruženja trenutno bez ručnog uređivanja parametara zahtjeva.
Upravljanje zbirkama
Organizirajte zahtjeve u verzijske kolekcije s podrškom za uvoz i izvoz za Postman i OpenAPI formate.
Zašto pokrenuti Hoppscotch na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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