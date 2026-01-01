Postavite Temporal instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za izvršavanje trajnih radnih tokova za izgradnju otpornih na greške i dugotrajnih aplikacija u velikom opsegu.
Odaberite VPS plan za Temporal
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Temporal
Temporal je open-source platforma za izvršavanje trajnih radnih tokova koja developerima omogućuje pisanje dugotrajnih aplikacija otpornih na pogreške kao običan kod. Radni tokovi napisani s Temporalom preživljavaju padove procesa, mrežne particije i kvarove infrastrukture automatski — nije potrebno ručno spremanje kontrolnih točaka, strojevi stanja u bazama podataka ili složena logika ponovnog pokušaja. Kada se radnik ponovno pokrene, izvršavanje se nastavlja točno tamo gdje je stalo.
Ova implementacija pokreće cijeli Temporal stack: poslužitelj s PostgreSQL-om za trajnost i Elasticsearch za pretraživanje povijesti radnih tokova i vidljivost. Uključeno web sučelje omogućuje vam praćenje aktivnih radnih tokova, pregled povijesti događaja, pretraživanje izvršavanja po statusu ili prilagođenim atributima i pokretanje signala — dajući vašem timu potpunu vidljivost u pokrenute poslovne procese.
Temporal ključne značajke
Trajno izvršavanje
Tijekovi rada preživljavaju padove procesa i ponovna pokretanja infrastrukture automatski, nastavljajući točno tamo gdje su stali bez dodatne infrastrukture.
Vidljivost radnog toka
Pretraživanje pokretano Elasticsearchom omogućuje vam filtriranje i pregledavanje izvršavanja tijeka rada prema statusu, vrsti tijeka rada, prilagođenim atributima pretraživanja ili vremenskom rasponu.
Automatski ponovni pokušaji
Definirajte pravila ponovnog pokušaja s podesivim odmakom za bilo koju aktivnost tako da se privremeni kvarovi rješavaju bez promjene koda aplikacije.
Dugotrajni tijekovi rada
Izvorno podržava radne procese koji traju minute, dane ili godine — uključujući zakazane tajmere, korake ljudskog odobrenja i vanjske signale.
Višejezični SDK-ovi
Radnici se povezuju putem gRPC-a koristeći službene SDK-ove za Go, Python, Java, TypeScript, .NET i PHP.
Zašto pokrenuti Temporal na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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