Temporal je open-source platforma za izvršavanje trajnih radnih tokova koja developerima omogućuje pisanje dugotrajnih aplikacija otpornih na pogreške kao običan kod. Radni tokovi napisani s Temporalom preživljavaju padove procesa, mrežne particije i kvarove infrastrukture automatski — nije potrebno ručno spremanje kontrolnih točaka, strojevi stanja u bazama podataka ili složena logika ponovnog pokušaja. Kada se radnik ponovno pokrene, izvršavanje se nastavlja točno tamo gdje je stalo.

Ova implementacija pokreće cijeli Temporal stack: poslužitelj s PostgreSQL-om za trajnost i Elasticsearch za pretraživanje povijesti radnih tokova i vidljivost. Uključeno web sučelje omogućuje vam praćenje aktivnih radnih tokova, pregled povijesti događaja, pretraživanje izvršavanja po statusu ili prilagođenim atributima i pokretanje signala — dajući vašem timu potpunu vidljivost u pokrenute poslovne procese.