Postavite JumpServer jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za upravljanje privilegiranim pristupom za centralizirani pristup SSH-u, RDP-u i bazama podataka vašoj cjelokupnoj infrastrukturi.
Odaberite VPS plan za JumpServer
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz JumpServer
JumpServer je platforma otvorenog koda za upravljanje privilegiranim pristupom (PAM) koja pruža centralizirani pristupnik za pristup svim infrastrukturnim resursima — poslužiteljima, bazama podataka, Kubernetes klasterima i mrežnim uređajima. Umjesto izravne distribucije SSH ključeva ili dijeljenja lozinki, timovi se autentificiraju putem JumpServera, koji posreduje u svakoj vezi, bilježi sve aktivnosti i snima sesije za potrebe revizije i usklađenosti. Pristup je reguliran dozvolama temeljenim na ulogama i opcionalnim tijekovima rada za odobrenje.
Samostalno hostiranje JumpServera čuva sve snimke sesija, zapise pristupa i pohranjene vjerodajnice na vašoj vlastitoj infrastrukturi — što je ključno za okvire usklađenosti poput SOX-a, PCI-DSS-a i ISO 27001 koji zahtijevaju revizijske tragove i dokaz da je pristup osjetljivim sustavima kontroliran i nadziran.
JumpServer ključne značajke
Centralizirani pristupni prolaz
Preusmjerite sve SSH, RDP, VNC i veze s bazama podataka putem jednog nadziranog proxyja, čime se eliminira izravna izloženost vjerodajnica inženjerima.
Snimanje i ponovna reprodukcija sesije
Svaka privilegirana sesija snima se i može se reproducirati u pregledniku, dajući sigurnosnim timovima potpuni forenzički trag svih aktivnosti infrastrukture.
Kontrola pristupa temeljena na ulogama
Omogućite korisnicima pristup određenim resursima s detaljnim dopuštenjima i radnim tokovima odobrenja s vremenskim ograničenjem, tako da se vjerodajnice nikada ne dijele izravno.
Višeprotokolna podrška
Upravljajte Linux poslužiteljima putem SSH-a, Windows računalima putem RDP-a ili VNC-a, relacijskim bazama podataka, Kubernetes klasterima i mrežnim uređajima s jedne platforme.
Ugrađeni trezor vjerodajnica
Pohranjujte, rotirajte i automatski šaljite vjerodajnice kako bi se korisnici povezali putem JumpServera, a da nikada ne saznaju temeljne lozinke.
Zašto pokrenuti JumpServer na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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