JumpServer je platforma otvorenog koda za upravljanje privilegiranim pristupom (PAM) koja pruža centralizirani pristupnik za pristup svim infrastrukturnim resursima — poslužiteljima, bazama podataka, Kubernetes klasterima i mrežnim uređajima. Umjesto izravne distribucije SSH ključeva ili dijeljenja lozinki, timovi se autentificiraju putem JumpServera, koji posreduje u svakoj vezi, bilježi sve aktivnosti i snima sesije za potrebe revizije i usklađenosti. Pristup je reguliran dozvolama temeljenim na ulogama i opcionalnim tijekovima rada za odobrenje.

Samostalno hostiranje JumpServera čuva sve snimke sesija, zapise pristupa i pohranjene vjerodajnice na vašoj vlastitoj infrastrukturi — što je ključno za okvire usklađenosti poput SOX-a, PCI-DSS-a i ISO 27001 koji zahtijevaju revizijske tragove i dokaz da je pristup osjetljivim sustavima kontroliran i nadziran.