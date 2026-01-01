Do 69% popusta za JumpServer

Postavite JumpServer jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Platforma otvorenog koda za upravljanje privilegiranim pristupom za centralizirani pristup SSH-u, RDP-u i bazama podataka vašoj cjelokupnoj infrastrukturi.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite JumpServer jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za JumpServer

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz JumpServer

JumpServer je platforma otvorenog koda za upravljanje privilegiranim pristupom (PAM) koja pruža centralizirani pristupnik za pristup svim infrastrukturnim resursima — poslužiteljima, bazama podataka, Kubernetes klasterima i mrežnim uređajima. Umjesto izravne distribucije SSH ključeva ili dijeljenja lozinki, timovi se autentificiraju putem JumpServera, koji posreduje u svakoj vezi, bilježi sve aktivnosti i snima sesije za potrebe revizije i usklađenosti. Pristup je reguliran dozvolama temeljenim na ulogama i opcionalnim tijekovima rada za odobrenje.

Samostalno hostiranje JumpServera čuva sve snimke sesija, zapise pristupa i pohranjene vjerodajnice na vašoj vlastitoj infrastrukturi — što je ključno za okvire usklađenosti poput SOX-a, PCI-DSS-a i ISO 27001 koji zahtijevaju revizijske tragove i dokaz da je pristup osjetljivim sustavima kontroliran i nadziran.

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Što možete izgraditi uz {name}

JumpServer ključne značajke

Centralizirani pristupni prolaz

Preusmjerite sve SSH, RDP, VNC i veze s bazama podataka putem jednog nadziranog proxyja, čime se eliminira izravna izloženost vjerodajnica inženjerima.

Snimanje i ponovna reprodukcija sesije

Svaka privilegirana sesija snima se i može se reproducirati u pregledniku, dajući sigurnosnim timovima potpuni forenzički trag svih aktivnosti infrastrukture.

Kontrola pristupa temeljena na ulogama

Omogućite korisnicima pristup određenim resursima s detaljnim dopuštenjima i radnim tokovima odobrenja s vremenskim ograničenjem, tako da se vjerodajnice nikada ne dijele izravno.

Višeprotokolna podrška

Upravljajte Linux poslužiteljima putem SSH-a, Windows računalima putem RDP-a ili VNC-a, relacijskim bazama podataka, Kubernetes klasterima i mrežnim uređajima s jedne platforme.

Ugrađeni trezor vjerodajnica

Pohranjujte, rotirajte i automatski šaljite vjerodajnice kako bi se korisnici povezali putem JumpServera, a da nikada ne saznaju temeljne lozinke.

Zašto pokrenuti JumpServer na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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