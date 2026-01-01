GitIngest premošćuje tradicionalne baze koda i razvojne procese pokretane umjetnom inteligencijom transformirajući cijela Git spremišta u strukturirani tekst učinkovit u pogledu tokena koji jezični modeli mogu učinkovito obrađivati. Ekstrahira kod s inteligentnim formatiranjem, poštuje gitignore obrasce i pruža procjene broja tokena tako da programeri mogu planirati troškove API-ja prije slanja velikih ekstrakata.

Samostalno hostiranje GitIngesta osigurava da vlasnički izvorni kod nikada ne prolazi kroz vanjske poslužitelje. Za razliku od javne usluge, vaša vlastita instanca ne nameće ograničenja brzine, omogućujući neograničenu obradu spremišta za timove s velikim potrebama za razvojem potpomognutim umjetnom inteligencijom.