Postavite GitIngest jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Alat za razvojne programere koji pretvara Git repozitorije u optimizirane tekstualne formate spremne za AI i LLM analizu.
Odaberite VPS plan za GitIngest
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz GitIngest
GitIngest premošćuje tradicionalne baze koda i razvojne procese pokretane umjetnom inteligencijom transformirajući cijela Git spremišta u strukturirani tekst učinkovit u pogledu tokena koji jezični modeli mogu učinkovito obrađivati. Ekstrahira kod s inteligentnim formatiranjem, poštuje gitignore obrasce i pruža procjene broja tokena tako da programeri mogu planirati troškove API-ja prije slanja velikih ekstrakata.
Samostalno hostiranje GitIngesta osigurava da vlasnički izvorni kod nikada ne prolazi kroz vanjske poslužitelje. Za razliku od javne usluge, vaša vlastita instanca ne nameće ograničenja brzine, omogućujući neograničenu obradu spremišta za timove s velikim potrebama za razvojem potpomognutim umjetnom inteligencijom.
GitIngest ključne značajke
Konverzija repozitorija u LLM
Pretvara cijela Git spremišta u strukturirani tekst optimiziran za jezične modele, čuvajući kontekst koda bez ručnog kopiranja i lijepljenja.
Procjena broja tokena
Prikazuje broj tokena i statistiku veličine ekstrakta prije nego što pošaljete LLM API-ju, pomažući procijeniti troškove unaprijed.
Podrška za privatni repo
Integracija osobnog pristupnog tokena za GitHub omogućuje sigurnu obradu privatnih i vlasničkih repozitorija.
Selektivna ekstrakcija
Izdvojite određene direktorije ili module za fokusiranu AI analizu umjesto slanja cijele velike baze koda.
Pametno filtriranje
Automatski isključuje binarne datoteke i poštuje gitignore obrasce kako bi proizveo čist, relevantan tekstualni izlaz.
Zašto pokrenuti GitIngest na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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