Ryot (vlastiti sustav za praćenje) je platforma otvorenog koda, samostalno hostirana, za praćenje medija koje konzumirate, treninga koje završavate, knjiga koje čitate i navika koje gradite. Ona povlači metapodatke iz izvora kao što su TMDB, Audible i OpenLibrary tako da vrijeme provodite prateći, a ne tipkajući.

Hostiranje Ryota na vašem vlastitom VPS-u čuva sve vaše osobne podatke privatnima — bez analitike trećih strana, bez oglasa i bez rizika od gašenja usluge. Vi posjedujete svaki zapis od prvog dana.