Postavite Ryot instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran alat za praćenje potrošnje medija, fitness aktivnosti, knjiga i dnevnih navika.
Odaberite VPS plan za Ryot
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Ryot
Ryot (vlastiti sustav za praćenje) je platforma otvorenog koda, samostalno hostirana, za praćenje medija koje konzumirate, treninga koje završavate, knjiga koje čitate i navika koje gradite. Ona povlači metapodatke iz izvora kao što su TMDB, Audible i OpenLibrary tako da vrijeme provodite prateći, a ne tipkajući.
Hostiranje Ryota na vašem vlastitom VPS-u čuva sve vaše osobne podatke privatnima — bez analitike trećih strana, bez oglasa i bez rizika od gašenja usluge. Vi posjedujete svaki zapis od prvog dana.
Ryot ključne značajke
Praćenje medija
Zabilježite filmove, TV serije, anime, mange, podcaste i video igre s automatskim metapodacima iz TMDB-a, IGDB-a i više.
Praćenje fitnessa
Bilježite treninge i vježbe s serijama, ponavljanjima i utezima kako biste pratili svoj napredak tijekom vremena.
Praćenje knjiga i audioknjiga
Pratite napredak čitanja i slušanja s metapodacima preuzetim iz OpenLibrary i Audible.
Uvoz i izvoz
Migrirajte podatke s Goodreadsa, Trakta, MyAnimeLista i drugih popularnih alata za praćenje pomoću ugrađenih alata za uvoz.
API pristup
Potpuni GraphQL API s administratorskim pristupnim tokenima za izradu prilagođenih integracija i automatizacija.
Zašto pokrenuti Ryot na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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