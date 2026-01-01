CoreControl je samostalno hostana nadzorna ploča infrastrukture koja timovima i pojedincima pruža jedinstven pregled njihovog serverskog okruženja. Prati detalje serverskog hardvera, nadzire vrijeme rada aplikacija s povijesnim zapisima dostupnosti, generira mrežne dijagrame toka i prikazuje metrike CPU-a, RAM-a i diska u stvarnom vremenu, prikupljene putem laganog pratećeg agenta.

Za razliku od hostanih usluga nadzora, CoreControl se u potpunosti pokreće na vašem vlastitom VPS-u i pohranjuje sve podatke u lokalnu PostgreSQL bazu podataka. Timovi mogu organizirati servere i aplikacije u grupe, dodijeliti uloge Vlasnika, Administratora ili Korisnika i pratiti stanje infrastrukture bez slanja podataka trećim stranama.