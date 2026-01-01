Postavite CoreControl instalacijom jednim klikom.
Nadzorna ploča za samostalno hostiranu infrastrukturu za upravljanje poslužiteljima, praćenje dostupnosti aplikacija i vizualizaciju topologije vaše mreže.
Odaberite VPS plan za CoreControl
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz CoreControl
CoreControl je samostalno hostana nadzorna ploča infrastrukture koja timovima i pojedincima pruža jedinstven pregled njihovog serverskog okruženja. Prati detalje serverskog hardvera, nadzire vrijeme rada aplikacija s povijesnim zapisima dostupnosti, generira mrežne dijagrame toka i prikazuje metrike CPU-a, RAM-a i diska u stvarnom vremenu, prikupljene putem laganog pratećeg agenta.
Za razliku od hostanih usluga nadzora, CoreControl se u potpunosti pokreće na vašem vlastitom VPS-u i pohranjuje sve podatke u lokalnu PostgreSQL bazu podataka. Timovi mogu organizirati servere i aplikacije u grupe, dodijeliti uloge Vlasnika, Administratora ili Korisnika i pratiti stanje infrastrukture bez slanja podataka trećim stranama.
CoreControl ključne značajke
Inventar poslužiteljskog hardvera
Dodajte i organizirajte sve svoje servere s hardverskim specifikacijama, indikatorima statusa i brzim poveznicama na upravljačke ploče s jedne nadzorne ploče.
Praćenje vremena rada aplikacije
Pratite jesu li samostalno hostirane usluge aktivne ili neaktivne u stvarnom vremenu, uz povijesne zapise o dostupnosti i obavijesti.
Lagani agent za metrike
Pomoćni agent temeljen na Go-u prikuplja korištenje CPU-a, RAM-a i diska sa svakog poslužitelja i šalje metrike na centralnu nadzornu ploču bez teških ovisnosti.
Mrežna vizualizacija
Generirajte vizualne mrežne dijagrame toka za dokumentiranje i razumijevanje kako se vaši poslužitelji i usluge međusobno povezuju unutar vaše infrastrukture.
Uloge tima i pristup
Pozovite članove tima i dodijelite uloge vlasnika, administratora ili korisnika kako biste kontrolirali tko može upravljati infrastrukturom i pregledavati izvješća o nadzoru.
Zašto pokrenuti CoreControl na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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