Postavite Shadowbroker instalacijom jednim klikom.
OSINT platforma otvorenog koda u stvarnom vremenu koja objedinjuje 60+ globalnih obavještajnih izvora uživo — zrakoplove, brodove, satelite i još mnogo toga — u jednu kartu.
Odaberite VPS plan za Shadowbroker
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Shadowbroker
Shadowbroker je OSINT geoprostorna obavještajna platforma otvorenog koda koja objedinjuje preko 60 globalnih izvora podataka u stvarnom vremenu u jedno interaktivno sučelje karte. Objedinjuje položaje privatnih i komercijalnih zrakoplova, kretanja pomorskih plovila, aktivne satelitske prolaze, zone sukoba, događaje ometanja GPS-a, seizmičku aktivnost, CCTV kamere i mrežne radio mreže — javno dostupne podatke koji su rijetko objedinjeni na jednom mjestu. Dodatni sloj AI agenta omogućuje vam povezivanje jezičnog modela za raščlanjivanje izvora i otkrivanje korelacija koje nisu vidljive promatranjem pojedinačnih slojeva podataka.
Samostalno hostiranje Shadowbrokera na VPS-u vašem timu pruža trajnu, zajedničku obavještajnu nadzornu ploču bez analitike korištenja, bez dijeljenja podataka s trećim stranama i potpunu kontrolu nad time koji su izvori i API integracije omogućeni.
Shadowbroker ključne značajke
60+ tokova podataka uživo
Objedinite položaje zrakoplova, pomorska plovila, prolaske satelita, zone sukoba, događaje ometanja GPS-a i seizmičke podatke iz više od 60 izvora bez prebacivanja između alata.
Praćenje zrakoplova i plovila
Pratite privatne zrakoplove, komercijalne letove i pomorska plovila u stvarnom vremenu koristeći OpenSky OAuth2 i integracije AIS streama za globalnu pokrivenost.
AI agent sloj
Povežite jezični model za raščlanjivanje feedova uživo i automatsko otkrivanje prethodno neviđenih korelacija u slojevima geoprostornih podataka.
Preklapanja sukoba i prijetnji
Vizualizirajte aktivne zone sukoba, događaje ometanja GPS-a, fronte šumskih požara i hitna upozorenja na istoj karti kao zračni i pomorski promet.
Samostalno postavljena inteligencija
Čuvajte sve obavještajne podatke na vlastitom VPS-u bez SaaS pretplata, bez analitike korištenja i bez platformi trećih strana koje primaju vaše upite.
Zašto pokrenuti Shadowbroker na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i ne mogu biti više zadivljen. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
Istražite više aplikacija za implementaciju
Anki Sync Server Enhanced
Samostalno hostiran Anki poslužitelj za sinkronizaciju s podrškom za više korisnika, sigurnosnim kopijama i web nadzornom pločom