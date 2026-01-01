Shadowbroker je OSINT geoprostorna obavještajna platforma otvorenog koda koja objedinjuje preko 60 globalnih izvora podataka u stvarnom vremenu u jedno interaktivno sučelje karte. Objedinjuje položaje privatnih i komercijalnih zrakoplova, kretanja pomorskih plovila, aktivne satelitske prolaze, zone sukoba, događaje ometanja GPS-a, seizmičku aktivnost, CCTV kamere i mrežne radio mreže — javno dostupne podatke koji su rijetko objedinjeni na jednom mjestu. Dodatni sloj AI agenta omogućuje vam povezivanje jezičnog modela za raščlanjivanje izvora i otkrivanje korelacija koje nisu vidljive promatranjem pojedinačnih slojeva podataka.

Samostalno hostiranje Shadowbrokera na VPS-u vašem timu pruža trajnu, zajedničku obavještajnu nadzornu ploču bez analitike korištenja, bez dijeljenja podataka s trećim stranama i potpunu kontrolu nad time koji su izvori i API integracije omogućeni.