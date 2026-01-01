Do 69% popusta za Shadowbroker

Postavite Shadowbroker instalacijom jednim klikom.

OSINT platforma otvorenog koda u stvarnom vremenu koja objedinjuje 60+ globalnih obavještajnih izvora uživo — zrakoplove, brodove, satelite i još mnogo toga — u jednu kartu.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
7,99/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Shadowbroker instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Shadowbroker

NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Shadowbroker

Shadowbroker je OSINT geoprostorna obavještajna platforma otvorenog koda koja objedinjuje preko 60 globalnih izvora podataka u stvarnom vremenu u jedno interaktivno sučelje karte. Objedinjuje položaje privatnih i komercijalnih zrakoplova, kretanja pomorskih plovila, aktivne satelitske prolaze, zone sukoba, događaje ometanja GPS-a, seizmičku aktivnost, CCTV kamere i mrežne radio mreže — javno dostupne podatke koji su rijetko objedinjeni na jednom mjestu. Dodatni sloj AI agenta omogućuje vam povezivanje jezičnog modela za raščlanjivanje izvora i otkrivanje korelacija koje nisu vidljive promatranjem pojedinačnih slojeva podataka.

Samostalno hostiranje Shadowbrokera na VPS-u vašem timu pruža trajnu, zajedničku obavještajnu nadzornu ploču bez analitike korištenja, bez dijeljenja podataka s trećim stranama i potpunu kontrolu nad time koji su izvori i API integracije omogućeni.

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Što možete izgraditi uz {name}

Shadowbroker ključne značajke

60+ tokova podataka uživo

Objedinite položaje zrakoplova, pomorska plovila, prolaske satelita, zone sukoba, događaje ometanja GPS-a i seizmičke podatke iz više od 60 izvora bez prebacivanja između alata.

Praćenje zrakoplova i plovila

Pratite privatne zrakoplove, komercijalne letove i pomorska plovila u stvarnom vremenu koristeći OpenSky OAuth2 i integracije AIS streama za globalnu pokrivenost.

AI agent sloj

Povežite jezični model za raščlanjivanje feedova uživo i automatsko otkrivanje prethodno neviđenih korelacija u slojevima geoprostornih podataka.

Preklapanja sukoba i prijetnji

Vizualizirajte aktivne zone sukoba, događaje ometanja GPS-a, fronte šumskih požara i hitna upozorenja na istoj karti kao zračni i pomorski promet.

Samostalno postavljena inteligencija

Čuvajte sve obavještajne podatke na vlastitom VPS-u bez SaaS pretplata, bez analitike korištenja i bez platformi trećih strana koje primaju vaše upite.

Zašto pokrenuti Shadowbroker na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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