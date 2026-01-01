Postavite Notifiarr uz instalaciju jednim klikom.
Jedinstveni klijent za Notifiarr.com koji povezuje vaš medijski sustav s moćnim tijekovima rada za obavijesti i automatizaciju.
Odaberite VPS plan za Notifiarr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Notifiarr
Notifiarr je samostalno hostiran klijent za uslugu Notifiarr.com, omogućujući duboku integraciju između vašeg medijskog automatizacijskog stoga — uključujući Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr i Plex — i centraliziranog sustava obavijesti. Djeluje kao most između vaših lokalnih usluga i Notifiarr.com, prenoseći događaje, pokrećući prilagođene radne tijekove i isporučujući obavijesti u stvarnom vremenu na Discord, Slack i druge platforme.
Pokretanjem Notifiarr klijenta na vlastitom VPS-u, zadržavate potpunu kontrolu nad integracijama vašeg medijskog stoga bez izlaganja pojedinačnih usluga internetu. Sve konfigurirajte putem čistog web sučelja, nadzirite zdravlje sustava i usmjeravajte obavijesti točno tamo gdje su vam potrebne.
Notifiarr ključne značajke
Integracija Starr aplikacije
Povežite Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr i još mnogo toga za prosljeđivanje medijskih događaja i automatsko pokretanje prilagođenih obavijesti.
Discord obavijesti
Isporučite bogate, prilagodljive obavijesti na Discord kanale s medijskim umjetničkim djelima, metapodacima i gumbima za akciju.
Praćenje zdravlja sustava
Pratite prostor na disku, CPU, memoriju i ispravnost pogona s jedne nadzorne ploče uz automatizirana upozorenja.
Plex i Tautulli podrška
Primajte ažuriranja o trenutnoj reprodukciji, događaje reprodukcije i obavijesti o korisničkoj aktivnosti izravno s vašeg Plex Media Servera.
Višeplatformska upozorenja
Preusmjerite obavijesti na Slack, Telegram, e-poštu i druge platforme uz Discord za fleksibilnu dostavu.
Zašto pokrenuti Notifiarr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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