Notifiarr je samostalno hostiran klijent za uslugu Notifiarr.com, omogućujući duboku integraciju između vašeg medijskog automatizacijskog stoga — uključujući Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr i Plex — i centraliziranog sustava obavijesti. Djeluje kao most između vaših lokalnih usluga i Notifiarr.com, prenoseći događaje, pokrećući prilagođene radne tijekove i isporučujući obavijesti u stvarnom vremenu na Discord, Slack i druge platforme.

Pokretanjem Notifiarr klijenta na vlastitom VPS-u, zadržavate potpunu kontrolu nad integracijama vašeg medijskog stoga bez izlaganja pojedinačnih usluga internetu. Sve konfigurirajte putem čistog web sučelja, nadzirite zdravlje sustava i usmjeravajte obavijesti točno tamo gdje su vam potrebne.