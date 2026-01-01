Postavite SuggestArr instalaciju jednim klikom.
Automatizirani mehanizam za preporuku medija koji analizira povijest gledanja i traži sličan sadržaj putem Seera.
Odaberite VPS plan za SuggestArr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SuggestArr
SuggestArr se povezuje s vašim medijskim poslužiteljem (Jellyfin, Plex ili Emby) i vašom Seer instancom kako bi automatizirao ciklus otkrivanja i zahtjeva za medijima. Čita nedavnu povijest gledanja, pronalazi slične filmove i TV emisije putem TMDb baze podataka i automatski podnosi zahtjeve za preuzimanje prema konfigurabilnom rasporedu — zatvarajući krug između onoga što gledate danas i onoga što se sutra pojavljuje u vašoj biblioteci.
Za razliku od ručnih radnih procesa zahtjeva, SuggestArr radi bez nadzora. Opcionalni AI način rada koji koristi bilo koji API kompatibilan s OpenAI-jem (uključujući lokalni Ollama) dodaje hiper-personalizirane preporuke s pretraživanjem prirodnim jezikom. Postavljanje se vrši putem čarobnjaka web sučelja nakon implementacije — nisu potrebni API podaci za prijavu u trenutku implementacije.
SuggestArr ključne značajke
Analiza povijesti gledanja
Čita nedavnu povijest reprodukcije iz Jellyfina, Plexa ili Embyja kako bi identificirao što korisnici gledaju i prikazao relevantne kandidate za nove preporuke.
Automatizirano podnošenje zahtjeva
Šalje medijske zahtjeve izravno na vašu Seer instancu prema konfigurabilnom cron rasporedu, bez potrebe za ručnom intervencijom nakon početnog postavljanja.
TMDb-pokretane preporuke
Otkriva slične naslove koristeći API The Movie Database s filtrima za žanr, ocjenu, godinu izdanja, jezik i dostupnost streaminga.
Otkriće pokretano AI-jem
Dodatna LLM integracija s OpenAI-jem, Ollamom, Geminijem ili LiteLLM-om pruža personalizirane preporuke i omogućuje pretraživanje medija prirodnim jezikom.
Stvarnovremenski preglednik dnevnika
Ugrađena nadzorna ploča s filtriranim zapisnicima uživo koji točno prikazuju što je preporučeno, zatraženo i preskočeno tijekom svakog pokretanja automatizacije.
Zašto pokrenuti SuggestArr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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