SuggestArr se povezuje s vašim medijskim poslužiteljem (Jellyfin, Plex ili Emby) i vašom Seer instancom kako bi automatizirao ciklus otkrivanja i zahtjeva za medijima. Čita nedavnu povijest gledanja, pronalazi slične filmove i TV emisije putem TMDb baze podataka i automatski podnosi zahtjeve za preuzimanje prema konfigurabilnom rasporedu — zatvarajući krug između onoga što gledate danas i onoga što se sutra pojavljuje u vašoj biblioteci.

Za razliku od ručnih radnih procesa zahtjeva, SuggestArr radi bez nadzora. Opcionalni AI način rada koji koristi bilo koji API kompatibilan s OpenAI-jem (uključujući lokalni Ollama) dodaje hiper-personalizirane preporuke s pretraživanjem prirodnim jezikom. Postavljanje se vrši putem čarobnjaka web sučelja nakon implementacije — nisu potrebni API podaci za prijavu u trenutku implementacije.