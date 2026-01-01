Do 69% popusta za SuggestArr

Postavite SuggestArr instalaciju jednim klikom.

Automatizirani mehanizam za preporuku medija koji analizira povijest gledanja i traži sličan sadržaj putem Seera.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite SuggestArr instalaciju jednim klikom.

Odaberite VPS plan za SuggestArr

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz SuggestArr

SuggestArr se povezuje s vašim medijskim poslužiteljem (Jellyfin, Plex ili Emby) i vašom Seer instancom kako bi automatizirao ciklus otkrivanja i zahtjeva za medijima. Čita nedavnu povijest gledanja, pronalazi slične filmove i TV emisije putem TMDb baze podataka i automatski podnosi zahtjeve za preuzimanje prema konfigurabilnom rasporedu — zatvarajući krug između onoga što gledate danas i onoga što se sutra pojavljuje u vašoj biblioteci.

Za razliku od ručnih radnih procesa zahtjeva, SuggestArr radi bez nadzora. Opcionalni AI način rada koji koristi bilo koji API kompatibilan s OpenAI-jem (uključujući lokalni Ollama) dodaje hiper-personalizirane preporuke s pretraživanjem prirodnim jezikom. Postavljanje se vrši putem čarobnjaka web sučelja nakon implementacije — nisu potrebni API podaci za prijavu u trenutku implementacije.

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Što možete izgraditi uz {name}

SuggestArr ključne značajke

Analiza povijesti gledanja

Čita nedavnu povijest reprodukcije iz Jellyfina, Plexa ili Embyja kako bi identificirao što korisnici gledaju i prikazao relevantne kandidate za nove preporuke.

Automatizirano podnošenje zahtjeva

Šalje medijske zahtjeve izravno na vašu Seer instancu prema konfigurabilnom cron rasporedu, bez potrebe za ručnom intervencijom nakon početnog postavljanja.

TMDb-pokretane preporuke

Otkriva slične naslove koristeći API The Movie Database s filtrima za žanr, ocjenu, godinu izdanja, jezik i dostupnost streaminga.

Otkriće pokretano AI-jem

Dodatna LLM integracija s OpenAI-jem, Ollamom, Geminijem ili LiteLLM-om pruža personalizirane preporuke i omogućuje pretraživanje medija prirodnim jezikom.

Stvarnovremenski preglednik dnevnika

Ugrađena nadzorna ploča s filtriranim zapisnicima uživo koji točno prikazuju što je preporučeno, zatraženo i preskočeno tijekom svakog pokretanja automatizacije.

Zašto pokrenuti SuggestArr na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

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