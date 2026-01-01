OrangeHRM je platforma za upravljanje ljudskim resursima potpuno otvorenog koda koju koriste tisuće organizacija diljem svijeta. Pokriva cijeli životni ciklus ljudskih resursa — od evidencije zaposlenika i upravljanja godišnjim odmorima do ocjenjivanja učinka, procesa zapošljavanja i praćenja radnog vremena — u jednoj samostalno hostiranoj aplikaciji.

Hostiranje OrangeHRM-a na vlastitom VPS-u drži sve podatke o zaposlenicima, informacije o plaćama i HR evidenciju pod vašom izravnom kontrolom bez SaaS naknada po korisniku. Dobivate potpuni pristup bazi podataka za prilagođeno izvještavanje i integracije, zadržavajući potpuno vlasništvo nad osjetljivim podacima o radnoj snazi.