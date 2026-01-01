Postavite OrangeHRM u instalaciji jednim klikom.
Sustav za upravljanje ljudskim resursima otvorenog koda za upravljanje zaposlenicima, godišnjim odmorima, zapošljavanjem i HR radnim procesima.
Odaberite VPS plan za OrangeHRM
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OrangeHRM
OrangeHRM je platforma za upravljanje ljudskim resursima potpuno otvorenog koda koju koriste tisuće organizacija diljem svijeta. Pokriva cijeli životni ciklus ljudskih resursa — od evidencije zaposlenika i upravljanja godišnjim odmorima do ocjenjivanja učinka, procesa zapošljavanja i praćenja radnog vremena — u jednoj samostalno hostiranoj aplikaciji.
Hostiranje OrangeHRM-a na vlastitom VPS-u drži sve podatke o zaposlenicima, informacije o plaćama i HR evidenciju pod vašom izravnom kontrolom bez SaaS naknada po korisniku. Dobivate potpuni pristup bazi podataka za prilagođeno izvještavanje i integracije, zadržavajući potpuno vlasništvo nad osjetljivim podacima o radnoj snazi.
OrangeHRM ključne značajke
Upravljanje zaposlenicima
Održavajte centralizirani imenik zaposlenika s poviješću zaposlenja, dokumentima, kvalifikacijama i organizacijskom strukturom na jednom mjestu.
Odsutnost i prisutnost
Upravljajte pravima na dopust, tijekovima rada za odobravanje, kalendarima praznika i evidencijom prisutnosti za cijelu vašu radnu snagu.
Modul za zapošljavanje
Pratite slobodna radna mjesta, prijave kandidata, faze intervjua i odluke o zapošljavanju bez zasebnog ATS alata.
Recenzije performansi
Pokrenite strukturirane cikluse procjene s postavljanjem ciljeva, povratnim informacijama od 360 stupnjeva i konfigurabilnim tijekovima rada za pregled.
Praćenje vremena i projekata
Bilježite radne sate prema projektima i klijentima, s tijekovima odobrenja i izvješćima koja se mogu izvesti za naplatu ili obračun plaća.
Zašto pokrenuti OrangeHRM na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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