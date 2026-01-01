Postavite OneDev instalacijom jednim klikom.
Sveobuhvatna samohostirana DevOps platforma s Git hostingom, CI/CD cjevovodima, kanban pločama i registrom paketa.
Odaberite VPS plan za OneDev
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OneDev
OneDev je sveobuhvatna samostalno hostirana DevOps platforma koja objedinjuje Git hosting, CI/CD automatizaciju, praćenje problema, kanban ploče i registar paketa u jednoj aplikaciji. Njegov vizualni alat za izradu cjevovoda i značajke inteligencije koda čine ga dostupnim programerima bez dubokog DevOps znanja, dok napredni jezik upita daje naprednim korisnicima preciznu kontrolu nad izgradnjama, problemima i commitovima.
Samostalno hostiranje OneDeva na vašem VPS-u znači neograničen broj programera uz fiksni trošak infrastrukture, uz potpuno vlasništvo nad vašim izvornim kodom i artefaktima izgradnje. Ovaj predložak uključuje PostgreSQL za pouzdanu pohranu podataka i pristup Docker socketu tako da OneDev može pokretati CI/CD poslove izravno na vašem poslužitelju.
OneDev ključne značajke
Hosting za Git i pregled koda
Potpuni Git poslužitelj s naprednom vizualizacijom razlika, zaštitom grana i kontrolama strategije spajanja za strukturiranu reviziju koda.
Vizualni CI/CD graditelj
Izgradite i vizualizirajte cjevovode bez pisanja YAML-a od nule — povlačenjem i ispuštanjem koraka uz potpuni YAML izvoz za kontrolu verzija.
Kanban & praćenje problema
Ugrađene kanban ploče i sustav za praćenje problema s prilagođenim poljima i naprednim jezikom za upite za precizno filtriranje.
Registar paketa
Udomaćite Docker slike i druge artefakte izrade u integriranom registru uz vaš kod i cjevovode.
Inteligencija koda
Navigacija simbolima i semantičko pretraživanje koda pomažu programerima brže razumjeti nepoznate baze koda.
Zašto pokrenuti OneDev na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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