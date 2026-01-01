OneDev je sveobuhvatna samostalno hostirana DevOps platforma koja objedinjuje Git hosting, CI/CD automatizaciju, praćenje problema, kanban ploče i registar paketa u jednoj aplikaciji. Njegov vizualni alat za izradu cjevovoda i značajke inteligencije koda čine ga dostupnim programerima bez dubokog DevOps znanja, dok napredni jezik upita daje naprednim korisnicima preciznu kontrolu nad izgradnjama, problemima i commitovima.

Samostalno hostiranje OneDeva na vašem VPS-u znači neograničen broj programera uz fiksni trošak infrastrukture, uz potpuno vlasništvo nad vašim izvornim kodom i artefaktima izgradnje. Ovaj predložak uključuje PostgreSQL za pouzdanu pohranu podataka i pristup Docker socketu tako da OneDev može pokretati CI/CD poslove izravno na vašem poslužitelju.