Postavite SpacetimeDB instalacijom jednim klikom.
Relacijska baza podataka i aplikacijski poslužitelj u jednom — klijenti se izravno povezuju i pokreću logiku unutar baze podataka s latencijom manjom od milisekunde.
Odaberite VPS plan za SpacetimeDB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SpacetimeDB
SpacetimeDB uklanja tradicionalni backend stog kombiniranjem relacijske baze podataka i aplikacijskog poslužitelja u jedan proces koji se može implementirati. Umjesto održavanja zasebnog API sloja između vaših klijenata i podataka, klijenti se izravno povezuju na SpacetimeDB i izvršavaju logiku na strani poslužitelja — nazvanu moduli — unutar same baze podataka. Izgrađen u Rustu s memorijskim stanjem i postojanošću zapisa unaprijed, pruža dosljedna vremena odziva ispod milisekunde bez pomoćnih usluga.
Samostalno hostiranje SpacetimeDB-a na VPS-u daje vam namjenski CPU i RAM — primarne poluge performansi za njegovu memorijsku arhitekturu — dok svi aplikacijski podaci i kod modula ostaju pod vašom potpunom kontrolom bez zaključavanja dobavljača.
SpacetimeDB ključne značajke
Bez zasebnog API sloja
Klijenti se povezuju izravno s bazom podataka i izvršavaju module unutar nje, zamjenjujući cijeli sloj web poslužitelja, redova poruka i API-ja jednim procesom.
Pretplate u stvarnom vremenu
Klijenti se pretplate na promjene tablice i odmah primaju automatsku delta sinkronizaciju — nije potrebno anketiranje, niti zasebni WebSocket poslužitelj.
Modularna logika
Napišite logiku aplikacije na strani poslužitelja u Rustu ili C# i implementirajte je kao kompilirani modul izravno u bazu podataka za optimalne performanse i sigurnost.
U memoriji s trajnošću
Svo stanje aplikacije drži se u memoriji za brzo čitanje, dok zapisnik unaprijed osigurava da podaci prežive ponovna pokretanja i padove bez složenih postavki sigurnosnog kopiranja.
Dokazano u proizvodnji
Pokreće cijeli backend BitCraft Online, masivno multiplayer igru gdje se cjelokupno stanje u stvarnom vremenu upravlja jednom instancom SpacetimeDB-a.
Zašto pokrenuti SpacetimeDB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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