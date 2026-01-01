SpacetimeDB uklanja tradicionalni backend stog kombiniranjem relacijske baze podataka i aplikacijskog poslužitelja u jedan proces koji se može implementirati. Umjesto održavanja zasebnog API sloja između vaših klijenata i podataka, klijenti se izravno povezuju na SpacetimeDB i izvršavaju logiku na strani poslužitelja — nazvanu moduli — unutar same baze podataka. Izgrađen u Rustu s memorijskim stanjem i postojanošću zapisa unaprijed, pruža dosljedna vremena odziva ispod milisekunde bez pomoćnih usluga.

Samostalno hostiranje SpacetimeDB-a na VPS-u daje vam namjenski CPU i RAM — primarne poluge performansi za njegovu memorijsku arhitekturu — dok svi aplikacijski podaci i kod modula ostaju pod vašom potpunom kontrolom bez zaključavanja dobavljača.