Open WebUI je sveobuhvatno, samostalno hostano web sučelje za velike jezične modele koje radi s Ollama, OpenAI-jem i bilo kojim API-jem kompatibilnim s OpenAI-jem. S preko 140.000 GitHub zvjezdica, postalo je vodeća open-source alternativa uslugama AI chata u oblaku, nudeći moderno iskustvo slično ChatGPT-u uz privatnost i kontrolu samostalnog hostinga.

Ugrađena Retrieval Augmented Generation omogućuje vam stvaranje baza znanja iz vlastitih dokumenata tako da AI može odgovarati na pitanja s kontekstom iz vaših podataka. Glasovni pozivi, generiranje slika, integracija web pretraživanja i pozivanje Python funkcija zaokružuju skup značajki koji pokriva individualne istraživače, razvojne timove i poduzeća svjesna privatnosti.