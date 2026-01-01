Postavite Open WebUI instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirano AI sučelje za chat s RAG-om, podrškom za više modela i potpunom privatnošću — podaci ne napuštaju vaš poslužitelj.
Odaberite VPS plan za Open WebUI
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Open WebUI
Open WebUI je sveobuhvatno, samostalno hostano web sučelje za velike jezične modele koje radi s Ollama, OpenAI-jem i bilo kojim API-jem kompatibilnim s OpenAI-jem. S preko 140.000 GitHub zvjezdica, postalo je vodeća open-source alternativa uslugama AI chata u oblaku, nudeći moderno iskustvo slično ChatGPT-u uz privatnost i kontrolu samostalnog hostinga.
Ugrađena Retrieval Augmented Generation omogućuje vam stvaranje baza znanja iz vlastitih dokumenata tako da AI može odgovarati na pitanja s kontekstom iz vaših podataka. Glasovni pozivi, generiranje slika, integracija web pretraživanja i pozivanje Python funkcija zaokružuju skup značajki koji pokriva individualne istraživače, razvojne timove i poduzeća svjesna privatnosti.
Open WebUI ključne značajke
Više-LLM podrška
Povežite se s Ollamom, OpenAI-jem ili bilo kojim OpenAI-kompatibilnim API-jem i prebacujte se između modela u istom razgovoru.
Dokument RAG
Učitajte dokumente za stvaranje baze znanja i neka AI odgovara na pitanja s kontekstom izvučenim izravno iz vaših datoteka.
Integracija web pretrage
Dohvatite informacije u stvarnom vremenu od 15+ pružatelja pretraživanja izravno u AI razgovore bez napuštanja sučelja.
Generiranje glasa i slike
Ugrađeno pretvaranje govora u tekst, pretvaranje teksta u govor i generiranje slika putem DALL-E, ComfyUI i AUTOMATIC1111.
Poslovna autentifikacija
LDAP, SCIM 2.0 i OAuth podrška uz kontrolu pristupa temeljenu na ulogama za implementacije tima i organizacije.
Zašto pokrenuti Open WebUI na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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